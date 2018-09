El Párking Norte no abrirá y las peñas, al Zity con descuento

Las próximas fiestas del Pilar no contarán con el Párking Norte. El espacio de conciertos de más aforo de Zaragoza, con capacidad para 45.000 personas, no abrirá sus puertas tras la «espantada» de la empresa adjudicataria de su explotación, Ferias Lanzuela, y después de que el ayuntamiento ayer no diera con una alternativa viable, legal y, sobre todo, segura para los asistentes. Su conclusión expone que «a día de hoy» el recinto no abrirá por primera vez en nueve años. Y es así porque la ley no permite adjudicar la explotación a la segunda oferta ni hacerlo a otra empresa por vía de urgencia y procedimiento negociado, y porque «por cuestiones de seguridad» es imposible presentar, validar y montar un proyecto alternativo en solo ocho días, porque la normativa autonómica, al ser un recinto vallado, obliga a tenerlo listo para la inspección el día 26.

La jornada comenzaba con el «taxativo» informe de los técnicos municipales, que concluía que el procedimiento de adjudicación del recinto concluyó en el mismo momento en que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) aprobaba la adjudicación. Y que la renuncia de la ganadora, Ferias Lanzuela, con posterioridad a esta aprobación, hacía imposible una adjudicación posterior a la segunda puja (y única válida), la de Pam Hosteleros, con quien había pactado Interpeñas ir juntos en las fiestas de este año.

Ese informe, además, añadía que la única alternativa posible era la de ir a un procedimiento de urgencia negociado, «por interés público», pero que los plazos para consultar a tres empresas, elegir la oferta más ventajosa, que presente un proyecto, se valide y se monte en un plazo de solo 8 días lo convertía en algo prácticamente imposible.

la solución peñista // Así que la única opción era conveniar una solución, sin concurso público de por medio, con una entidad sin ánimo de lucro que pudiera hacerse cargo, en ese mismo periodo, del montaje de ese recinto. La única, tal y como reconoció el concejal de Cultura de Zaragoza, Fernando Rivarés, era «la Federación Interpeñas», a la que le ofreció esa opción como única posibilidad de tener pabellón propio en las fiestas.

Aunque sus técnicos eran contundentes al respecto, al asegurar en su informe que tener todo listo el próximo día 25 es «materialmente imposible», llevarlo a cabo en esta ubicación, que estaría preparada para acoger a una gran cantidad de público y que es «sumamente complejo» realizarlo e «imposible» que «el resultado final ofrezca suficientes garantías de ejecución sin comprometer la seguridad del público que acudiese». «Está descartado porque no será viable su ejecución en las adecuadas condiciones de seguridad», reconoció el edil. «No voy a firmar nada sin tener garantizado hasta el último pelo de cualquiera que asista», añadió.

Así se presentaba la única alternativa que se le ofreció, directamente, a la Federación Interpeñas, con el objetivo de «cumplir la palabra», recordó Rivarés, de poner sobre la mesa una posibilidad de estar presentes. Aunque entre las condiciones, aparte de confeccionar una propuesta y llevarla a cabo de forma segura en tiempo récord, está la de «que no tenga lucro, no cobrar entrada y que todo el beneficio que se obtenga (por la venta en las barras) se use en el propio espacio», que es quizá más imposible aún.

INTERPEÑAS NO RENUNCIA // Así que a los peñistas les quedan otras dos opciones que Rivarés también anunció. Una de ellas era la de haber arrancado el compromiso del Espacio Zity de proporcionar «a todo peñista que se presente con su carnet el mismo descuento en entradas, abonos y consumiciones que el año pasado». Una vía de escape para cualquiera de los 12.000 que hay en Zaragoza en plena división interna en la federación.

La tercera alternativa consistía en «la creación de espacios de convivencia pilarista», que es llevar la actividad a los barrios de las peñas para, según explicó el edil, cualquiera que lo solicite podría montar una carpa, un entoldado o simplemente ofrecer actividades al aire libre. En una calle, una plaza o un solar que cumpla con los requisitos de seguridad que exigen la Policía Local y Bomberos. Una alternativa con una limitación clara: el horario. Se podrá abrir, con un máximo de decibelios, «hasta las 22.00 horas si el día siguiente es laborable y hasta la medianoche si es festivo».

Todo queda en manos de Interpeñas, que no tira la toalla y vive con «estupor» cómo se ha gestionado la licitación, «intencionadamente dilatada», opinaban algunas de ellas, y «contradictorio con la apuesta de los últimos años de centralizarnos en un solo recinto». Pero no renuncia pese a lo ajustado del plazo.