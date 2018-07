El paro ya está por debajo del 10% en Aragón

Si claro,como siempre.Primero; que el gobierno central NO VOTADO no se ponga la medalla del bajón del paro.Segundo; no traten de engañarnos cuando de sobra sabemos que todos los años en época estival, baja el paro debido a los contratos en hosteleria principalmente.Y tercero; pasado el mes de Septiembre, el paro volverá a subir nada más acabar la campaña de verano.Así que no es nada nuevo señores.Estamos igual que todos los años.Baja y sube.