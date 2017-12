Tras los pasos del Ruso

«La familia me echaba la bronca cuando decía que iba a venir al mas», explicaba hace un par de días Ángel Trullén, un vecino de Albalate del Arzobispo que regresaba de dar vuelta de su pequeña caseta de campo, una de las que se salvaron de ser reventadas supuestamente por Norbert Feher, Igor el Ruso, en sus correrías por la zona.

Él tomaba sus precauciones, «me lo marco para ver si alguien ha entrado o ha robado comida», contaba, y en la suya hubo suerte. «Yo soy cazador y me traería la escopeta, pero es que encima si la llevas te multan», añadían.

Y es que los vecinos de la zona han estado lejos de estar tranquilos en las últimas semanas, sobre todo desde que el pasado día 5 de diciembre dos de ellos resultaran gravemente heridos. «Miedo claro que pasas, cuando les han pegado tiros, y más con pistola, que no es normal», incidía Trullén. «La gente no salía a coger olivas ni nada», apostillaba.

La inquietud se hizo patente cuando Manuel A. y el herrero al que llamó como cerrajero, Manuel M., acudieron a desbloquear la puerta del masico del primero, que encontró bloqueada. Dentro esperaba atrincherado Igor el Ruso, que les recibió con varios tiros. Manuel A., milagrosamente recuperado tras atravesarle una bala, se recupera en casa de un hijo en Alcañiz; el segundo sigue hospitalizado tras las graves lesiones que el balazo le causó en el brazo.

A escasos metros de la casa del primero en Albalate, Trullén, ya de vuelta del campo, comentaba con unos amigos el desarrollo de los robos en la zona. Porque estos, recordaban, llevan muchos años siendo habituales, pero en otros formatos. «Antes se llevaban las tinajas antiguas que habían en las casas, para guardar agua, no dejaron casi ninguna», explicaban. «Luego ya pasaron a los motores y los aperos», añadían.

Pero los robos que llevaban sufriendo unas semanas eran extraños, de comida y como mucho algún pequeño objeto de valor. Desde el tiroteo los relacionaron con él, pero ya venían sufriéndolos unos 15 días antes de este.

«Aquí entró, pero yo no he echado nada en falta», contaba Mariano, a la entrada de su mas, a escasos metros del casco urbano de Albalate. Tiene otro aún más cerca, «pero en este no entró, ahí ya me hubiera asustado más», explicaba. El que sufrió la entrada es una pequeña caseta con huerto, que según mostraba ni siquiera se preocupa en cerrar a conciencia, y guarda la llave por las inmediaciones. Pero el ladrón aún se preocupó menos, y reventó el portón.

«Ahora no habrá encontrado mucho en ninguna, porque en invierno venimos menos y casi no hay comida», añadía Mariano, mostrando las herramientas, botes de legumbre seca y ropa de faena vieja que guarda en el recinto. «Como no se llevara alguna calabaza o una ristra de ajos...», especulaba, señalándolos.

En apenas un kilómetro, y según algunos la misma noche (aunque nadie sabía fecharla), Igor el Ruso habría entrado en varias casas, cuyos destrozos mostraba Mariano, desde una verja cortada –«aquí han entrado varias veces»– hasta una cerradura recién cambiada. También una torre célebre en el pueblo, en la que por una funesta casualidad también trabajó José Luis Iranzo, la víctima civil del tiroteo del jueves, 14, del que todo el mundo en la zona habla maravillas.

Los robos antes del tiroteo no inquietaron demasiado, pero al continuar después, y aproximarse poco a poco a Andorra, los vecinos de ambas localidades hicieron patente su inquietud. Como explicaba Roberto Capapé, uno de los que sufrió un robo de comida en una finca a escasos metros de la de Iranzo, la insoportable sensación que cunde es que podría haberle tocado a cualquiera.