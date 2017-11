«Perdí la cuenta de las veces que me pidió perdón, tuve que huir»

Ana Sarmiento, de 42 años, dejó al que fuera su esposo en el año 2014 harta del maltrato diario que sufría. Se armó de valor el día en el que ese hombre, su novio durante 7 años y marido otros 14, la amenazó con matarla con un cuchillo y su hija de 9 años se interpuso entre ambos para evitar un trágico desenlace. En medio de la noche, aprovechando que él trabajaba, recogió los enseres imprescindibles y con sus hijas de 9 y 6 años se marchó a casa de sus padres. Hoy, en el Día Internacional contra la Violencia de Género, esta zaragozana reconoce que es la mejor decisión de su vida y pide a las mujeres que sufran lo que ella padeció que «pierdan el miedo y pidan ayuda». «De esta se sale, aunque es imposible olvidar», destaca.

Sarmiento recuerda el primer puñetazo que recibió. Fue cuando tenía 18. «Nos habíamos ido de fiesta, habíamos bebido y cuando nos montamos en el coche vi que era peligroso que condujera y le pedí bajar, pero no me dejó y me pegó», señala. Al día siguiente no quiso saber de él, pero insistió en que iba a cambiar y que no volvería a pasar. Llevaban siete meses de relación.

PRESIÓN / A partir de ahí comenzó su larga agonía. «Perdí la cuenta de las veces que me pidió perdón», recalca Sarmiento, mientras lamenta que se sentía «la mujer más feliz del mundo por darle otra oportunidad. Yo misma le echaba la culpa al ambiente de presión de su trabajo o a que siempre reaccionaba así cuando había bebido alcohol».

Una actitud que le llevó a tener dudas sobre si era adecuado contraer matrimonio con él. Tenía 25 años y ni ella ni su familia lo tenían claro. A pesar de ello dio el sí quiero movida, tal y como asegura, «porque él lo montó todo, salvo comprar el vestido porque no podía». Si hasta ese momento se había comportado como una persona celosa, tras casarse la obligó incluso a que se despidiera de la tienda en la que trabajaba. El ambiente que allí había no le gustaba para ella, detalla.

«Todavía recuerdo cuando íbamos por la calle, siempre me llevaba cogida de la mano y se llegó a dejar las uñas largas para clavármelas si miraba a otro hombre, algo que tampoco hacía», afirma.

Otro detalle que todavía sigue en su memoria es que su entonces esposo no le dejaba hacer la compra sola. «Llegaba a registrar la basura, aún no me explico para qué, pero su control sobre mí era tal que yo no tenía ni derecho a manejar las cuentas», mantiene. Le daba 250 euros al mes con los que tenía que subsistir, si bien tampoco tenía muchos gastos porque algo tan común como tomar un café con las amigas o ir de cena con ellas lo tenía prohibido.

A pesar de todo ese ambiente, ella siguió perdonándole. Tuvo a su primera hija por inseminación porque la obligó a ser madre. No se arrepiente, es junto a su otra niña, la luz que le hizo ver que había salida al final del túnel. A diferencia de otros maltratadores. durante el embarazo estuvo tranquila. Era como si le diera asco acercarse a ella, aunque tras dar a luz se volvió a repetir la pesadilla.

El antes y el después que le hizo cambiar su percepción de las cosas fue cuando una de sus hijas, al bajar del autobús del colegio, dijo de forma inocente que su padre pegaba palizas a su madre. El conductor se acercó un día a Ana y le ofreció su ayuda y su cariño. Reconoce que también estaba su familia, pero a ellos siempre les ocultó el maltrato que sufría «por no hacerles daño». Este conductor fue su esperanza y el empuje para decir basta. Una figura que Ana reivindica. «La ciudadanía debe implicarse, porque cuando te maltratan necesitas no sentirte sola». No duda en animar a ir a la Policía. Ahora echa la vista atrás y sonríe por estar viva, aunque en su bolso lleve un GPS para estar protegida.