El plan Aceralia retrocede al inicio 16 años después

Los viejos del lugar recordamos que las empresas, SAICA y la antigua Campom Ebro, llegaron después que los vecinos. Y regularizaron su situación en un pleno "rarito" con el nefasto TRIVIÑO de alcalde. Ese pleno en el que se iba a denegar la licencia a las empresas molestas y de manera sorpresiva se votó justo lo contrario... Desde siempre se comentó que los maletines, supuestamente, debieron circular con alegría. El anterior director (y dueño) de SAICA se encabronó con el ayuntamiento porque no se le consultó a él el primero. Y desde entonces se dedicó a poner palos en la rueda. Incluso tentando a los vecinos para que apoyaran su causa. Muchas empresas hicieron caja con el anterior Plan Aceralia, se les pagó una pasta gansa por irse del barrio. A ver si ahora el plan no solo contempla pisos y más pisos. Debería contemplar el impacto que tendría aumentar la población en esa zona en más de un 40%, es decir, mejor transporte, más plazas escolares, ampliación del ambulatorio, una biblioteca, etc. Porque históricamente se aprueban los pisos y todo lo demás tarda decenios en llegar. Con los problemas que eso conlleva.