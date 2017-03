Podemos pide un giro a la izquierda para apoyar las cuentas de la DGA

El estado de las negociaciones entre PSOE y Podemos para tratar de sacar adelante los presupuestos de Aragón para el 2017 son tan variables como el tiempo en estos días previos a la primavera. Si el viernes todo hacía indicar que había una aproximación entre ambas partes que permitiría sacar adelante las cuentas, Podemos mostró su contrariedad con el avance de las negociaciones y consideró que, visto el resultado de los contactos del viernes por la tarde, el apoyo a la tramitación parlamentaria es aún lejano.

La formación que lidera Pablo Echenique --que participó el propio viernes en la negociación– puso nuevas condiciones para mostrar su apoyo a las cuentas. Esas condiciones pasan, una vez levantado el veto al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, por una apuesta más decidida por las políticas en la educación pública, la dotación de más recursos para la Ley de la Dependencia y un control riguroso de empresas públicas como Sarga, además de otras cuestiones que, sin ser menores, tienen menos conflictividad en la negociación que estas anteriores. Esta es la moneda de cambio que ofrece Podemos tras indultar a Gimeno. Y, según aseguraron ayer, no ven voluntad política en el PSOE para que acepte esta nueva contraoferta del partido morado.

los cinco puntos // Estas condiciones se suman a las que originariamente planteó Podemos, que consistían en cinco puntos que garantizaban políticas sociales y de empleo. «Ni siquiera tenemos la certeza de que el PSOE esté de acuerdo en incluirlas», se lamentó ayer la portavoz parlamentaria de Podemos, Maru Díaz, quien se mostró preocupada por «el atasco y la escasa voluntad política que está demostrando el PSOE por hacer un presupuesto que se demuestre que es progresista y atiende a los problemas de la ciudadanía».

Díaz señaló que a estas alturas está todavía lejos el acuerdo, aunque confió en que el PSOE acepte «unas condiciones que son de mínimos pero muy justas» para que el lunes el consejo ciudadano de Podemos pueda dar el apoyo a una negociaciónpor las cuentas que acabaran con más de dos meses de parálisis.

«Lo que no podemos hacer los negociadores de Podemos que estamos mandatados por nuestro consejo, es volver el lunes con un documento que no cumpla con lo que hemos acordado. Eso supondría que nadie del consejo votara a favor de negociar con quien no ha cumplido ni ha admitido ninguna de nuestras propuestas», indicó Díaz.

moderado optimismo / El discurso de Díaz contrasta con el moderado optimismo que diversas partes del PSOE mostraron el viernes. Cierto es que el acuerdo entre Lambán y Santisteve que permitió desencallar una ley que durante lustros fue imposible de sacar, como la ley de capitalidad, dio alas a una cierta euforia e hizo ver en algunos la antesala de un acuerdo por los presupuestos. Algo que ayer Podemos intentó matizar. «No hay acuerdo y en estos momentos se está más cerca del no que del sí», señaló otro miembro de la formación morada que vota el próximo lunes si se negocia o no con el PSOE.

Durante este fin de semana los contactos entre ambas fuerzas van a ser frecuentes y a todos los niveles, con tal de que el lunes se pueda llevar un documento que sea aceptado por la formación de Echenique. Las pretensiones de Podemos son claras. Por un lado, que en el articulado de la ley se visualice un apuesta clara y decidida por la educación pública. Por otro, que se acabe con la opacidad y haya más mecanismos de control en empresas públicas como Sarga. Y un tercer pilar irrenunciable para Podemos es que la ley de la dependencia se dote con garantías y recursos suficientes como para atender las necesidades de la población aragonesa.

A escasas horas de que se tenga que adoptar una decisión, las posturas parecen todavía alejadas. Y eso a pesar de la urgencia que tiene el Gobierno, que pretende aprobar sin dilación esta misma semana el techo de gasto que permitiría aprobar escasos días después el proyecto de presupuestos.