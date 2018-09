El PP propone crear una comisión de investigación, pero el PSOE la rechaza

La oposición municipal reaccionó ayer con sorpresa y enfado ante el hecho de que uno de los grandes escenarios de las fiestas del Pilar quizá no abra sus puertas en los próximos Pilares, una situación que desde el PP a CHA atribuyeron a la «imprevisión» del equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC).

Con todo, los populares fueron más allá en sus críticas y anunciaron que en el próximo pleno de la corporación solicitarán la creación de una comisión de investigación que depure responsabilidades por el «escándalo» del Párking Norte «a 20 días del Pilar». Una solución que el PSOE rechazó ayer de plano.

«Habrá que averiguar por qué no se siguió un procedimiento en la licitación», propuso María Navarro, portavoz del PP en el consistorio, que manifestó que el próximo lunes «ya será tarde para solucionar el problema creado». Además, atribuyó la situación a una posible «guerra» entre la DGA y el ayuntamiento a cuenta del alquiler de los terrenos del estacionamiento.

Por el PSOE, Lola Ranera habló de una nueva muestra de «incapacidad» del Gobierno de ZeC, al que reprochó no haber resuelto el asunto del Párking Norte, «pese a que, como todo el mundo sabe, la fiesta del Pilar cae siempre el 12 de octubre y no caben improvisaciones». Para ella, ni siquiera otra licitación desharía el lío, «pues es difícil que llegue a tiempo». Y, en cuanto a la comisión de investigación, dijo que «lo que hace falta es resolver el problema, no averiguar su causa».

Carmelo Asensio, de Chunta, dijo que lo sucedido es fruto de la «improvisación» y abogó por devolver el protagonismo a las peñas, «que son las que arrastran a miles de zaragozanos». Además, calificó la postura de Ferias Lanzuela de «impresentable».

Sara Fernández, de Ciudadanos, también pidió que se tuviera en cuenta a las peñas y apuntó que la solución podría estar en la búsqueda de otro espacio de ocio. «No se trata de una situación imprevista, por lo que lo sucedido revela una tremenda falta de previsión», denunció.