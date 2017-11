Rajoy delega en Santamaría la intervención de Cataluña

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No creo que una abogada del estado por mucha táctica de derecho que emplee, sea suficiente bagaje para conocer la idiosincrasia de unos catalanes exacerbados. Hacía falta un triunvirato con mas peso político. NO se trata de otro 1714, alguien deberá comprender que "odian" a los borbones. Los resultados obtenidos cuando se votó la actual Constitución Española, no se corresponden con la voluntad actual de los españoles. Entonces todo nos parecía bueno, pero "comparado con qué". Creo que para nuestro hijos (tengo 64 años) deberíamos dotarlos de unas nuevas reglas de convivencia (democráticas).