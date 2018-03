Rebelión pensionista

Estoy con esta movilización pero no dejo de pensar que los sindicatos y partidos se estan aprovechando de ello con vistas a las próximas elecciones.Hasta ahora ninguno de ellos ha hecho nada por solucionar las pensiones.Cosa que deberian haber hecho desde la primera subida del 0´25.Lo hacen ahora aprovechando la movilización de los jubilados.Por lo tanto en esta manifestación las banderitas de los sindicatos me sobran.No me parece bien que suban solo las mínimas, por la razón que doy siempre.Las mínimas se cobran igual que todas, a razón de lo que se ha cotizado.Muchos-as pensionistas en su vida laboral, las horas extras y otros, no los han incluido en nómina.Por lo tanto no han cotizado por ello.Luego llega la hora de la jubilación y les queda una mierda de pensión.Así que estos que no se quejen.Porque a los demás, los que meten todo en nómina les descuentan un pastón y después tienen una mejor pensión.De manera que en muchos casos se quejan sin razón.Resumiendo; que estoy de acuerdo que se suban porque se cobra muy poco.Pero siempre a razón de lo que se ha cotizado.No unos si porque la tienen peor y otros como la tienen más alta no se les sube a pesar de que han cotizado más.Esto es injusto.