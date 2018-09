Rivarés descarta que haya problemas con aglomeraciones o con el botellón

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) quiso hacer ayer un llamamiento a la calma ante la celebración de unas fiestas sin el Párking Norte, ante el efecto que su ausencia en la programación pueda tener, en forma de aglomeraciones o botellones descontrolados por toda la ciudad. A su juicio, ese temor «obedece a Pilares vividos años atrás» y puso como ejemplo la programación en la plaza del Pilar, con conciertos que «son gratuitos para todos» y nunca han dado problemas aunque se llenara.

Es el cartel el que forma ese aluvión de asistentes, en su opinión. «Hubiera uno, dos o tres espacios, por experiencia sabemos que las aglomeraciones tienen que ver con la oferta del momento y el día que se celebra», remarcó el concejal de Cultura, Fernando Rivarés, quien añadió que «habrá muchos más espacios» repartidos por toda la ciudad y los jóvenes, o «millenials», tendrán «más oferta que otras fiestas».

NO DEMONIZAR // «No se presuponen aglomeraciones porque no haya Párking Norte, hay más de 500 actividades y cientos de espacios a los que ir», expuso el edil, quien recordó que el recinto del Actur «tiene solo 9 años y ha tenido ocho pabellones distintos». Y, respecto a los posibles botellones, que «el mayor macrobotellón en Pilares se daba precisamente a las puertas de este espacio», el que no abrirá este año.

Rivarés también hizo un llamamiento a no demonizar a los jóvenes por un botellón que «ocurre todos los sábados y muchos jueves y viernes», en los que «se puede botellonear con una cerveza y con 35», y en los que hay menores y mayores de edad siempre. Pero que es cuestión de concienciación ciudadana, pero que, en todo caso, «puede que no haya botellón o que el que se produzca sea menor que otros años», precisamente por no estar el Párking Norte. «Esto puede atajarlo la sociedad o asumir todos que existen estas zonas, programar y vigilar a estos chavales», añadió el responsable municipal de Cultura ante las dudas generadas. «No se van a producir ni embotellamientos, ni botellones ni aglomeraciones de masas. La oferta será la misma, menos el Párking Norte», explicó.

En este sentido, también añadió que la posibilidad de adjudicar el recinto del Actur a una empresa, sin cumplir con las exigencias legales, contaba con la amenaza, trasladada por escrito, del sector de la hostelería zaragozana, de «recurrir judicialmente cualquier intento de adjudicación» que nu cumpla con las exigencias legales, es decir, que se hiciera a dedo.

Así que toda la prudencia en la tramitación es máxima, ante un tema que está copando la actualidad al ayuntamiento estos días. Lo que no preocupa a los hosteleros, preocupa a los distritos o a las asociaciones vecinales que pueden sufrir la estampida de asistentes del Párking Norte hacia otros espacios de ocio. La movilidad, la posible saturación del recinto de Valdespartera, la suciedad que conlleva el botellón... Todo se mirará con lupa.