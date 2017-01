Santisteve rectifica y retira el 010 de la plantilla para salvar las cuentas

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) rectificó ayer en su intento de incluir las 14 plazas correspondientes a las trabajadoras del 010 en la propuesta de la plantilla. El alcalde, Pedro Santisteve, lo anunció después de una jornada maratoniana de debate durante la comisión ordinaria y extraordinaria de Servicios Públicos donde se votó en contra del expediente, ese que aseguraron durante toda la mañana que se llevaría sin modificar una coma a la comisión de Economía de mañana y al pleno del lunes. El regidor explicó que este giro de 360 grados tiene como objetivo tratar de salvar el presupuesto y retomar las negociaciones. Tras una mañana frenética, por la tarde los grupos de la izquierda volvieron a reunirse.

«Dije que el 010 no iba a interferir en la negociación del presupuesto y por eso vamos a presentar un voto particular para retirarlo de la plantilla», afirmó el alcalde cinco minutos después de que el presidente de la comisión extraordinaria, Pablo Híjar –en sustitución de Alberto Cubero—cerrará la sesión a las 13.30 horas diciendo que «ni las amenazas del PP ni los chantajes del PSOE van a conseguir que demos un paso atrás, ni para coger impulso», en referencia a que se mantendría la propuesta exactamente igual.

MOTIVOS

Tras las críticas recibidas tanto por PSOE como por CHA, el alcalde aseguró que había mantenido su palabra y que el servicio telefónico no afectaría a las conversaciones. «Di mi palabra y la he mantenido, pero nadie me va a decir cuándo debo tomar las decisiones», dijo ayer, seis días después de que el PSOE anunciase que abanadonaba las negociaciones y que no las retomaría hasta que no se produjera, precisamente, el anuncio de ayer. Santisteve quiso dejar claro que ZeC no ha cedido a las peticiones del PSOE, sino que, su estrategia de anunciar a última hora de la mañana que retiraban las plazas tenía como propósito que los grupos dejaran clara su posición con su voto. Lo cierto es que en las votaciones se cumplió el guión previsto. A las 09.14 de la mañana, y en la comisión ordinaria de Servicios Públicos, PP y ZeC votaron de la mano en contra de retirar el expediente de la plantilla, propuesto por el PSOE y que solo tuvo el apoyo de C’s y la abstención de CHA. En la votación de la propuesta PP, PSOE y C’s rechazaron con sus votos la propuesta, que solo contó con los síes de ZeC y CHA.

«No hay dos almas en ZeC ni dos bandos», precisó Híjar, que acompañó al alcalde. El concejal también insistió en la idea de que «Pedro (Santisteve), Fernando (Rivarés) y Alberto (Cubero) dijeron que no iba a crear un problema. La agenda del Gobierno solo la marca el Gobierno y hoy no se iba a salvar nadie de votar la plantilla y dar la cara», indicó. Para Híjar, el PSOE «ha demostrado» que no está a favor de municipalizar. Algo que los socialistas ya habían anunciado porque, a su juicio, ni saldrá más barato ni mejorará la calidad ni respeta las condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

REACCIONES

La reacción en las filas socialistas a la intervención del alcalde se movía entre el malestar por haber perdido tantos días y la satisfacción de que Santisteve, por fin, hubiera hecho valer su palabra dada. «¿Para qué apurar los tiempos y llegar a esta situación si se quería solucionar?», se preguntaba el socialista Javier Trívez, para quien su partido «es el único interesado en que haya presupuesto, por encima de ostentaciones, pulsos y enfrentamientos que obedecían a intereses espurios».

La situación, remarcó, le lleva a ser «escéptico» ante un escenario de diálogo que tendrá poco más de 24 horas, antes de votar mañana. Hasta que no vean el voto particular que anunció el alcalde, no se sentarían, aseguraba por la mañana. «Si no se vuelve a faltar a la verdad, lo que ha habido es una rectificación o una entrada en la cordura que le ha faltado al Gobierno en la negociación», añadió.

Aunque ahora deja poco margen para alcanzar un acuerdo sobre el fondo de las enmiendas presentadas, 115 en su caso. Por eso advirtió de que sería «razonable» retrasar la votación para buscar ese pacto, algo que no sucederá. Pero se conformaría con que cesase la actitud de estar «constantemente echando retos para ver si el PSOE obstaculiza su qué hacer diario». Para Trívez, la confianza se fragua «ganándose la credibilidad» y cumpliendo la palabra dada. Desde CHA, Carmelo Asensio manifestó el apoyo de su formación a la municipalización pero siempre y cuando los informes sean favorables, se garantice la calidad del servicio y mejoren las condiciones de sus trabajadores. Para Asensio, «se está perdiendo una oportunidad histórica para municipalizar el servicio, pero para eso hace falta voluntad política», aseguró.