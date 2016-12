Seis meses sin tiritar

Cruzó el mar en lancha desde Turquía. Llegó a Grecia «muy mojado y asustado», pero estaba vivo y eso le hacía feliz. Mervan Yousef, de 27 años, está en Zaragoza desde hace seis meses. Nació en Alepo, Siria: «Bueno en un pueblo muy cerca, como si fuese Utebo respecto a Zaragoza», explica el intérprete. Porque Mervan no habla español todavía; lo entiende y se esfuerza en articular algunas frases: «Me gusta España», repite una y otra vez.

De los refugiados que llegan a nuestro país, el 58% son hombres y, aunque la mayoría vienen acompañados de sus esposas e hijos, algunos llegan solos. Ese es el caso de Mervan, que dejó en Siria a toda su familia, sus padres y tres hermanos: «No tienen agua ni luz, están muy mal, y estoy intentando que vengan aquí conmigo», explica apesadumbrado. Ahora no quiere nada de su país, dice: «Siria se ha ido ya». Asegura que no tiene intención de volver. Alepo no existe en su vida mas allá de su familia.

Mervan estuvo en un campo de refugiados en Grecia durante dos meses, y allí lo pasó muy mal. Pero no explica nada de ese período. Antes, la travesía por el mar, fue también una experiencia dura. Lo relata, sobre todo con gestos, para asegurarse de que se le entiende bien; cruza sus brazos una y otra vez, como si tiritase y se sacudiese el agua: «Llegué muy mojado, hacía mucho frío». Pagó por subir a la lancha 1.200 dólares y, seguramente, el peligro no venía tanto del mar como del sobrepeso que soportaba el bote.

Acogida en Zaragoza

Al llegar aquí fue ACCEM, una de las oenegés que atienden a los refugiados en Aragón, quien le proporcionó vivienda. En la actualidad, ACCEM asiste en la comunidad a 93 personas en los programas de acogida de refugiados, 54 plazas en primera fase y el resto ya en segunda, y gestiona las viviendas de alquiler social que el Ayuntamiento de Zaragoza facilita para el alojamiento de 18 personas. Julia Ortega, responsable de ACCEM en Aragón, afirma que «hay pluralidad de situaciones» entre los refugiados que están en la comunidad en el programa de reubicación y asentamiento. En la primera fase de acogida temporal se cubren las necesidades básicas: regulación administrativa y trámite de documentación, ingreso en el sistema público de salud, traducción y aprendizaje del idioma, asistencia psicológica..., durante seis o nueve meses. Lo que les resulta más difícil al principio, sobre todo a los sirios, es la adaptación a la comida. Pero Mervan asegura que le gusta.

Ahora este joven sirio se esmera en aprender español en los cursos de ACCEM --reconoce que le está costando bastante-- y encontrar trabajo. Ese es el principal problema ahora, pues va a pasar a la segunda fase de acogida de refugiados, en la que se mantienen algunos servicios hasta los 18 meses. Seguirá compartiendo piso con otro sirio con dos hijos y un refugiado ucraniano.

El principal inconveniente que se les presenta a los refugiados a la hora de poder acceder a un empleo es que una vez solicitan el permiso de trabajo han de transcurrir seis meses y cada vez hay más retraso y lista de espera en la comisaría para realizar la petición: «De las personas que ya están en acogida, tenemos cita para febrero, y algunos están con nosotros desde noviembre, así que hay que acumular tres meses más a los seis que marca la administración», apunta Julia Ortega.

En el caso de Mervan, afirma que estaría dispuesto a «trabajar en cualquier cosa», pero en Siria era «tejedor», dice, y es en lo que más le gustaría trabajar. «Confección de ropa para chicas», añade con orgullo.

En su precario español insiste en que está muy contento aquí en Aragón: «Me gusta Zaragoza. La vida es muy tranquila y la gente muy amable». Asegura que no ha sentido en ningún momento rechazo por ser árabe. «Soy kurdo», puntualiza. Los kurdos no son de origen árabe sino indoeuropeo, aunque la mayoría son musulmanes.

Mervan ya ha hecho amigos y revela que «le encantaría tener una novia zaragozana». Y sonríe. Su esperanza de futuro está en la capital aragonesa.