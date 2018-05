La sentencia de Gürtel ensombrece el futuro de Rajoy

Aznar nos metió en el lío inmobiliario para beneficiar a una trama de corrupción y delincuencia muy bien estructurada...... Posteriormente, Zapatero no tuvo pilindinguis para bombardear, que no pinchar, semejante barbaridad. Aznar y sus machos, ahora delincuentes, puso la piedra para ganar dinero fácil y mucho de el, rebañado de las arcas públicas...... Rajoy no ha tenido pilindinguis para cortar la cabeza a más de unos cientos, posiblemente miles, de mafiosos. ¿Cuál es la raíz del tema? No hay que pensar mucho.