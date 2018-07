Los taxistas mantienen la huelga pese a las promesas del Gobierno

La huelga de taxis, que comenzó el pasado viernes en Barcelona y que poco a poco se ha ido extendiendo a todas las grandes ciudades del país, continúa. Así lo decidieron ayer las asociaciones del sector tras la reunión mantenida con el Ministerio de Fomento, que les ofreció un nuevo marco normativo para las licencias VTC –como las de Uber o Cabify– a mediados de septiembre. En concreto, el departamento que dirige José Luis Ábalos prometió que aprobará un decreto ley para transferir a las comunidades las competencias en la concesión de las citadas licencias.

Las diferentes asociaciones calificaron la promesa de «insuficiente» y decidieron mantener el paro indefinido, que se podría alargar como mínimo hasta mañana, al entender que las palabras se deben transformar en hechos (mañana se celebra la Conferencia Nacional de Transportes, en la que el propio ministro se reunirá con los responsables del ramo de las distintas comunidades).

El presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, consideró la oferta del Ministerio «completamente insuficiente», pues un real decreto ley como el que se ha comprometido a llevar Fomento al Consejo de Ministros depende de que sea convalidado por el Parlamento, algo que ve «difícil» dada la actual coyuntura política. Además, indicó que lo mismo ocurre con la transferencia de competencias a las comunidades y subrayó que quieren que en todos los lugares se aplique una normativa como la del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que estableció la proporción de una licencia de vehículo VTC por cada 30 de taxis, tal y como recoge un real decreto del 2015.

«Mientras no exista un compromiso claro de todas las comunidades, a nosotros no nos vale», dijo Leal, que apuntó que la propuesta de Fomento sólo soluciona el problema de Barcelona.

En este mismo sentido se manifestó el presidente de la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza (Apatz), Mariano Morón, que subrayó que el ministerio debe garantizar que todas las comunidades van a legislar siguiendo la ratio de una licencia VTC por cada 30 taxis. «Debe quedar claro que todas irán a la vez», indicó.

Votación en la cámara

Por ello, la junta de la Apatz abogará hoy en su asamblea –se celebra a las 16.30 en la Cámara de Comercio– por mantener la huelga, si bien serán los asociados los que tendrán la útlima palabra. No obstante, la junta de la Apatz, que engloba al 95% de los taxistas zaragozanos, confía en que los trabajadores decidan seguir con el paro porque aunque Uber y Cabify aún no han desembarcado en Zaragoza «el problema podría llegar en breve».

Morón aseguró tener buena sintonía con el Ejecutivo autonómico, pero insistió en que el ministerio debe garantizarlo primero a todas las regiones.

A este respecto, el consejero de Movilidad de la DGA, José Luis Soro, pidió a Fomento que no pase la patata caliente a las comunidades. «Fomento no puede pretender echarnos el marrón en la reunión del miércoles. Ellos tendrán que buscar la solución jurídica», indicó Soro. En su opinión, el conflicto actual no deriva ni de la normativa autonómica ni tampoco depende de la municipal. «Se origina por decisiones tomadas por el gobierno central, cuando Fomento liberaliza el sector VTC; hasta entonces había una proporción 1/30 y en el 2009 se suprime. Es una responsabilidad directamente del ministerio», dijo Soro.

Por su parte, el consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, subrayó ayer que el consistorio apoya los paros de los taxistas, a quienes defindió como «autónomos que se ganan la vida» frente a «las zarpas de las grandes multinacionales». El apoyo del ayuntamiento tranquiliza a la Apatz teniendo en cuenta que las comunidades transferirán las competencias a los consistorios.

El presidente de Antaxi, Julio Sanz, indicó en este sentido que conoce a «muchos ayuntamientos liberales» que no estarían de acuerdo con la limitación 1/30.

Por todo ello, los taxistas concentrados en la Gran Vía de Barcelona y en La Castellana madrileña, totalmente taponada, decidieron seguir con la protesta. Igual que sus compañeros de comunidades como Andalucía, Castilla La Mancha, Baleares, Asturias o Cantabria.

ZARAGOZA / BARCELONA

