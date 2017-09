Los técnicos creen que se debería gastar un 27% más en los parques

El debate sobre la fórmula de gestión de las zonas verdes de Zaragoza ha puesto de relevancia en la última semana la importancia de replantearse unos costes que se antojan desfasados y completamente inadecudados para el buen mantenimiento de una superficie que en los últimos diez años no ha dejado de crecer. Tanto es así que en una década los 3,19 millones de metros cuadrados se han transformado en 5,15 y los técnicos municipales ya apuntan a que el gasto en su cuidado también debería reconsiderarse y aumentar, como mínimo, un 27%.

El Gobierno de Zaragoza en Común trabaja sobre la hipótesis de que una posible licitación saldría por 12,9 millones de euros, pensando en municipalizar el servicio, pero los técnicos le dicen que debería aumentarse hasta los 16,4 millones de euros para recuperar los niveles de inversión del 2007, previos a la Expo y a la crisis económica, y hasta los 19,8 para atender al estándar de 3,5 euros por metro cuadrado. Y eso solo en el sector I, el que lleva FCC y cuya internalización es objetivo prioritario. Pero claro, son los mismos técnicos, los de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos que le indican que la fórmula más óptima de gestión sería trocear este sector en tres lotes para favorecer la competitividad entre empresas y, quizá, dar cabida a empresas de menor tamaño.

La memoria valorada de lo que supone mantener los parques atiende a todos los conceptos a estimar en el futuro presupuesto. Apunta a la necesidad de cubrir 100.606 ejemplares de arbolado urbano y 35.306 en los parques; de una plantilla que cuenta con 260 trabajadores, 11 de ellos a través de convenios sociales y solo 228 con contrato indefinido; o de un coste de la maquinaria que asciende, a día de hoy, a 2,35 millones de euros. Así que en los cálculos que cada grupo haga estará un posicionamiento ideológico que, en principio, parte de una premisa de no aumentar el gasto en la conservación de las zonas verdes.

instalaciones // Así, con el punto de partida de mantener los 12,9 millones de base, en realidad se puede prestar por 10,16 millones, ya que poco más de un millón es lo que representarían los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%). Así sí se puede hablar de tres millones de ahorro. Solo así. Con una simple suma, los 7.811.111,49 euros correspondientes al gasto de personal y los 2.357.746,83 por la maquinaria.

Además, desde la oficina, dependiente del área de Servicios Públicos que gestiona el edil Alberto Cubero, también se señala, y es relevante de cara a la posible internalización del servicio, que el ayuntamiento necesitaría dotarse de unas instalaciones propias para alojar la maquinaria y materiales del mismo, así como las oficinas desde las que llevar la gestión. Y es que las actuales, junto a la carretera de Castellón, son propiedad de la contrata. Gasto adicional.

Sobre el análisis de costes, aporta un dato importante, el que señala el último estudio de la Asociación Nacional De Parques y Jardines Públicos sobre 56 ciudades españolas. Este «fija un 2,69 euros por metro cuadrado como media real que se está invirtiendo en dichas ciudades, cifra que se eleva a los 2,75 para las capitales de más de 300.000 habitantes». Así, explica que «el contrato anterior al vigente licitado en 2007 salió por un precio de 2,91 euros por m2 y en el 2012 se certificó por un importe equivalente a 2,66. Pero en la actualidad «la ratio se ha visto reducida a 1,93 que, teniendo en cuenta lo expuesto, se considera insuficiente para realizar una adecuada conservación y mantenimiento».

La respuesta de Cubero fue clara: no habrá más dinero que los 12,9 millones y no se troceará el contrato para no desestabilizar a la plantilla actual de FCC.

