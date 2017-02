La térmica de Andorra emite dos tercios del CO2 de Aragón

La central térmica de lignito que Endesa gestiona en Andorra emitió a la atmósfera en el 2015 gases de efecto invernadero equivalentes a 4,6 millones de toneladas de anhídrido carbónico, lo que supone que, por sí sola, generó cerca de dos tercios (el 64,9%) de las emisiones de fuentes fijas –provenientes del tejido industrial– de Aragón. De hecho fue la quinta instalación con más emisiones del país, un listado que lidera otra central térmica de carbón, la de Hidrocantábrico en Gijón, que expulsó a la atmósfera 7,5 millones de toneladas.

Los datos están extraídos del Registro Nacional de Emisiones (Renade) y recogidos en el último informe del Observatorio de la Sostenibilidad. Como explica el organismo, el listado no es exhaustivo, porque la inscripción en este registro no es obligatoria, y determinadas industrias supuestamente contaminantes, como las químicas, no se adhieren.

DIFUSAS / El informe del observatorio se centra en el análisis de la fuentes fijas, empresariales, cuantificables precisamente por el citado Renade. Estas suponen menos cantidad que las fuentes difusas (calefacción, transporte, agricultura, etc.), en un porcentaje variable según el año. En el 2015, en el total nacional, las fuentes fijas supudieron alrededor de un 40% de las emisiones totales, 137,1 millones de toneladas de 337 estimadas.

En este sentido, el documento del observatorio complementa al que recientemente lanzó la institución y en el que, como publicó este diario, Aragón aparecía como la tercera comunidad autónoma que más emisiones generaba per cápita, con 12,54 toneladas por habitante. El nuevo trabajo ahonda en este apartado y lo achaca en gran medida a la central térmica de Andorra. No en vano sus 4,6 millones de toneladas cuadruplican a la suma de las cuatro instalaciones de la segunda empresa más contaminante en este ámbito de la comunidad, SA Industrias Celulosa Aragonesa (SAICA), que suma 1,06 millones de toneladas. Si se toma por instalaciones la comparación es aún más abismal, ya que la segunda sería la cementera Cemex de Morata de Jalón, con 356.762 toneladas.

Con todo, Aragón no sale tan mal parada en este análisis general de España. De hecho el informe cita específicamente que «no es de las que más han aumentado» sus emisiones desde 1990, año que se toma como referencia por ser el de la firma del protocolo de Kioto. En el índice establecido sobre un nivel de 100, considerando este las emisiones en 1990, Aragón alcanzó un índice de 111, por debajo de la media española, aunque bastante superior a la media europea, que marca una tendencia a la baja con un índice de 77.

El informe del Observatorio de la Sostenibilidad refleja cómo, a nivel estatal, 10 empresas generan el 70% de los gases de fuentes fijas en España. Una clasificación que lidera Endesa, con 33,3 millones de toneladas, pero que también incluye a Repsol-Petronor, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico, Arcelor Mittal, EON, Cepsa, Cemex, Iberdrola y Cementos Portland. Por sectores, la generación eléctrica lidera la tabla, con el carbón (y en menor medida, el gas) como gran protagonista. En lo que España es líder es en crecimiento de emisiones desde 1990, con 31,9 millones de toneladas más, seguida por las 6,2 de Portugal.