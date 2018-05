Teruel insiste

Para el 1: vamos paso a paso; ayer se hizo en Zaragoza, donde se han tomado decisiones muy relevantes en este tema, con gobiernos de PSOE y PP. Y yo no soy votante de ninguno, pero este año al menos no se han cerrado escuelas en muchos pueblos, cosa que en el anterior gobierno PSOE-PAR sí, y la escuela es pieza fundamental. A lo mejor la siguiente es en Madrid, y también se debería ir a Bruselas. Esto no acaba aquí. Para el 2: En esta movilización no se ha hablado de política, los que la mezcláis sois otros (y ayer había gente de todos los colores). En lo que te doy toda la razón es en la última frase, y es que si después de que PP y PSOE, los 2 partidos que han gobernado en Aragón y España y que han llevado a Teruel (y el resto de España vacía) a donde estamos, que no han apoyado esta movilización, vuelven a tener los mismos resultados... Los diputados turolenses de ambos partidos deberían dimitir por dignidad, y los turolenses debemos reflexionar nuestro voto por coherencia.