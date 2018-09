Los tramos sin desdoblar en Aragón se cobran 279 muertos en seis años

La velocidad es el mayor factor de riesgo. No hace falta hacer muchos kilómetros para darse cuenta de esto. El mayor problema de nuestra sociedad, es no asumir nuestros errores, la culpa siempre es de los demás o de factores externos. No se respetan los límites de velocidad. Señor periodista, póngase cualquier mañana, como lo hago yo todos los días laborables, en la N232 a 100 km/hora(máxima velocidad permitida) y se sentirá como un estorbo en medio de la vía,vera como le presionan, con adelantamientos con escasa visibilidad, pisando lineas continuas, etc, etc.