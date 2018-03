UGT y CCOO Aragón no descartan una huelga de 24 horas en el 2019

Qué valor. Después de "contraprogramar" la convocatoria feminista de una jornada de huelga con sus "miniparos" de solo dos horas (no vaya a ser que alguien se moleste), después de ponerse unas medallas que no les corresponden a ellos sino a un puñado de mujeres valientes sin más siglas ni bandera que su condición de luchadoras inagotables, después de años escondidos y tragando lo que les echen, ahora CCOO y UGT dicen que igual, el año que viene... Qué valor y qué cinismo. A quien no es capaz de dar luz se le ruega que por lo menos no haga sombra. Quitaros de enmedio, dejar de apropiaros de un protagonismo que no os corresponde. Y limitaros a apoyar. La iniciativa, la lucha, no es vuestra. Es de otras organizaciones que nunca se apartaron. Guardaros vuestras banderas y venid simplemente a trabajar. Un poco de respeto, por favor. Que esta pelea es seria, no una plataforma para que CCOO y UGT se den un publicidad que no se han ganado desde hace años.