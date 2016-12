Unidos por la suerte

Las botellas de champán corrieron de mano en mano y todos los jugadores quisieron hacerse el tradicional selfie con la participación premiada. La ocasión lo merecía y la celebración estuvo a la altura. Los 18 jóvenes deportistas que componen el equipo senior del club de balonmano de Alcañiz todavía no se lo creían y muchos de ellos ni siquiera sabían cuánto dinero les había caído exactamente. Sin embargo, la ilusión de compartir un momento tan especial con el resto de sus compañeros, se impuso en una mañana en la que más de 7 millones de euros se repartieron entre sus familiares y amigos más cercanos. «No acabo de ser consciente de lo que ha ocurrido. Estoy muy sorprendido y feliz por la cantidad de vecinos que han sido premiados», manifestó Juan Martín, presidente del club.

Hasta los que no son supersticiosos acabaron por inventar sus propias técnicas para llamar a la suerte. «Mi mujer está embaraza y me dijeron que si pasaba el boleto por su tripa me tocaría seguro. Aunque no creo en estas cosas, lo hice y parece que ha funcionado», expresó con alegría Javier Alejos, el portero del equipo. «Esta Navidad ya tengo dos cosas para celebrar, el nacimiento de mi hijo y que me ha tocado la lotería», apuntó. A pesar de que le gustaría darse algún capricho sabe que el dinero «se invertirá en comprar todo lo que necesitemos para el bebé».

Otros todavía no lo tienen tan claro porque aseguran que les ha pillado «de sopetón». «No me he parado a pensar pero creo que haré un viaje. Con este premio voy a empezar el año de otra manera», explicó Alejandro López, el fisioterapeuta del equipo. Los más pequeños, los jugadores del equipo juvenil, se lamentaban al saber que tendrán que negociar con sus padres el dinero que pueden gastarse. «Espero que me den algo para poder comprarme una moto, que es mi ilusión», apuntó Víctor Tena.

La mayoría de estos deportistas tenían 2 o 3 participaciones, sin embargo, hay otros que fueron más previsores. «Compré mñas de dos décimos, por lo que calculo que me habrán tocado 33.000 euros limpios», celebró Fernando Muñoz, hermano de uno de los jugadores.