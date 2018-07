Zaragoza se limpia de la tormenta

Miren Vds.; Yo recuerdo que todos los otoños en Zaragoza veía como se talaban todos los árboles y se quitaban las ramas en mal estado y que podían caer.Hablo de muuuuchos años.Ahora solo se les ilumina el coco para la primavera que es cuando talan pero solo un poco.Yo pienso que es puede ser una nueva moda, porque nunca había visto talar en primavera.La consecuencia es que con la volada de viento que tuvimos, se vinieron abajo muchos árboles de la ciudad.Muchas veces he hecho el comentario aquí sin haber voladas de aire sobre el estado de nuestros árboles pero el responsable del ayuntamiento no dbe entrar en estas páginas del periódico de Aragón y no entera de los comentarios que hacemos los ciudadanos.Pues debería hacerlo.Porque no los ponemos en vano sino porque pateamos la calle y vemos lo que pasa en la ciudad el dia a dia.Es como las rejillas de desagüe del aparcamiento del siglo XXI .Están todas llenas de mierda y eso según me dijeron los de la limpieza corresponde al alcantarillado.Pero ahí están y nadie las limpia.Luego hay tormentas y el agua va para la calle Mújica Lainez inundando todo.Ahí queda señor alcalde.