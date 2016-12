ZeC cierra un 2016 convulso en la izquierda y al borde de la ruptura

El Gobierno del cambio en zaragoza pide un cambio a año y medio de haber tomado posesión del cargo. Finaliza el 2016 para el alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, y su equipo de Zaragoza en Común (ZeC) al frente del ayuntamiento de la quinta ciudad de España y el pleno ordinario de ayer dejó la persiana medio bajada y a la espera de retomar la actividad política el 9 de enero. Concluye el ejercicio más convulso en la izquierda municipal. Se queda al borde de la ruptura y con sacudidas constantes a sus cimientos. En doce meses caben la huelga más larga de la historia en el transporte urbano; su dinamitado ya primer intento serio de alcanzar un acuerdo de gobernabilidad; sus desencuentros con el Gobierno de Aragón por el tranvía, las deudas o el cobro del canon del agua, que les dejan más cerca del juzgado que de la reconciliación; y con toda la oposición en bloque castigando y criticando al unísono proyectos estrella de su programa electoral.

El Gobierno, en materia de Urbanismo (y de otras cuestiones), está en la oposición. Así se lo decía el concejal Pedro Navarro a ZeC ayer en el pleno a propósito de una de las mociones que adornaron la última sesión ordinaria del año. Y no le falta razón. Muchos de los asuntos más relevantes han llegado tarde, exprimiendo los plazos y en ellos han dejado solo a ZeC frente a 22 ediles. O como mucho en compañía de CHA. Y los que no retrasa, otros quieren arreglarlos por la vía rápida, presentándolos en el pleno con mociones que aprobar por mayoría aún sobre temas que son competencia exclusiva del Gobierno. Y luego acusarle de no cumplir los mandatos del máximo órgano de decisión.

CASI RUPTURA

Se quedó solo con las naves no catalogadas de Averly, ya derribadas. También con la aprobación del plan parcial en los suelos de Pikolín para abrir un outlet. Con los intentos de municipalizar los servicios de mantenimiento de la depuradora de La Almozara, ya en licitación. Y con la mitad de sus apuestas con las que intentó deslumbrar Santisteve en un primer debate sobre el estado de la ciudad, del que salió derrotado, tocado y al borde de la ruptura con el PSOE.

El principal peaje de este envite fue ver cómo se dinamitaba su primer intento serio de alcanzar un acuerdo de gobernabilidad. Ofrecido en marzo, pasaron los meses a golpe de vaivenes y viendo cómo todos sus puntos de fricción los perdía ZeC en el salón de plenos. Y, para más escarnio, siendo acusado de incapacidad, falta de diálogo, autoritarismo, ignorancia, inexperiencia y un largo etcétera de rémoras en sus formas de gobernar (y de hacer amigos). Un argumento sólido que justificaba la pérdida de confianza de los socialistas. Así que ZeC volvía una y otra vez al callejón del bloqueo, según él, o la parálisis, según todos los demás.

DOS LOGROS

Solo dos logros destacables en lo que va de año en la izquierda: las ordenanzas fiscales aprobadas definitivamente ayer con un alarde de «justicia redistributiva» y, parece ser, que el presupuesto del 2017 sobre el que parecen haber logrado un pacto de mínimos para impulsarlo. Lo que pasa es que, este año, ni el Gobierno ha cumplido muchas de las exigencias que PSOE y CHA le impusieron para aprobar el del 2016 ni ha logrado su apoyo para sacar adelante alguno de los proyectos más destacados, como las viviendas low cost en Pontoneros o las sociales de Las Fuentes, rechazadas a la hora de sacar a licitación por los socialistas.

Esta es la tónica habitual de un año que empezó con cuatro meses de la huelga más larga del transporte urbano en Zaragoza. Esta dejó imágenes históricas en la hemeroteca, como la asistencia del alcalde a la asamblea de trabajadores (el 20 de enero), pero irrelevante para la resolución del conflicto. Que acabó resolviéndose con la aparición de un mediador, el catedrático de la universidad Juan García Blasco, que ocho meses después, aún no ha cobrado. Y que, una vez zanjado, ZeC vendió como un éxito por haberla resuelto sin poner dinero, y con la oposición pidiendo cabezas por su «incapacidad» y por alentar el conflicto creando «falsas expectativas» de municipalización.

Ojo que este año ha terminado con el comité de FCC Parques y Jardines pidiendo hablar de esto, precisamente. Después de que el responsable de Personal y Servicios Públicos, Alberto Cubero, anunciara que a finales del 2017, al acabar la contrata actual, se rescatará el servicio y se subrogará al personal. Se avecina marejada en las zonas verdes.

Cubero no ha logrado desatascar con acuerdos ni la incorporación a la plantilla de las 14 trabajadoras del servicio mejor valorado del ayuntamiento, el 010. Su falta de entendimiento lo resolverá por aprobación del Gobierno. No convence ni teniendo a estas 14 personas cobrando tarde y mal desde hace meses. Se llegaron a encerrar este año en el ayuntamiento, el 4 de noviembre, y a ponerse en huelga.

La relación con el PSOE es imposible. Año y medio sacudiéndole por su gestión pasada, con Cubero agitando el avispero en momentos clave y con un grupo socialista con piel extrafina y más expuesto que nunca por los propios males que sufre su partido a nivel nacional. Los vaivenes en Madrid han pasado factura. Que el alcalde y la vicealcaldesa, Luisa Broto, se enrolaran en la lista electoral de Unidos Podemos, tampoco ha ayudado. Y su distanciamiento con el presidente de Aragón y secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ya no engaña a nadie. Ni se han visto en un año ni se verán (acudir al debate del estado de la ciudad y saludarse no cuenta).

Ambos son responsables del bloqueo o paralización de la ley de capitalidad, de la compensación de deudas, de que el convenio del tranvía siga sin liquidarse un año después de vencer y de que los zaragozanos no sepan aún si se les va a cobrar el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) o no.

Al menos la gestión de Ecociudad de los tribunales. Histórico fue que el alcalde llevara a Fiscalía documentación sobre un presunto delito. Y que, siendo abogado penalista, acabara en sobreseimiento. Y en tirón de orejas.

Pero reapareció el tranvía para tapar borrones e infundir ilusión. Hasta que a ZeC se le ocurrió hacer una consulta ciudadana para elegir trazado de la línea 2. Lo han elegido solo 5.848 personas, menos que para elegir el cartel de las fiestas del Pilar. Y de nuevo sin apoyos. Suma y sigue el cambio que pide un cambio.