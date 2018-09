El Zity dispara sus ventas y teme un macrobotellón

El anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza sobre que el recinto del Párking Norte de la Expo no abrirá en las próximas fiestas tuvo anteayer un efecto inmediato en las ventas del otro gran espacio de conciertos de la capital aragonesa. Como era de prever, la fuga de asistentes hacia el sur de la ciudad. El mismo día en que el ayuntamiento confirmaba que no abrirá sus puertas el escenario del Actur, el de Valdespartera registró un récord de entradas vendidas, «más de 3.000 en un solo día», aseguró ayer su responsable, Míchel Pérez, lo que representa «un 30% más» que las 2.000 diarias que venía promediando.

«Estamos siguiendo este tema por la prensa con expectación y también con preocupación por el macrobotellón que se puede montar en el exterior del Espacio Zity, porque tenemos un recinto muy cuidado y esto choca con lo que este representa, con carpas muy cuidadas», explicó Pérez. Este añadió que su iniciativa persigue «mimar a la gente y que esté a gusto pero nos encontramos con que, por la circunstancia de que no vaya a haber Párking Norte, se puede producir un macrobotellón que no nos interesa, tampoco en la relación con los vecinos del barrio». Aunque esta decisión es ajena a ellos. «Mi recinto es del vallado para adentro, hacia fuera no puedo hacer nada», dijo.

«Es obvio que de cara a la sesión de noche puede haber mucha más gente ante la imposibilidad de ir al Párking Norte», añadió. En breve mantendrá una reunión con el ayuntamiento para «juntos poner medidas para que Valdespartera no se sature».

De momento están comercializando abonos a 70 euros que «están a punto de agotarse». En breve pondrán otras mil a 80. Esta misma semana. «No hemos querido dar la imagen de que nos aprovechamos de que no hay Párking Norte para hacer el cambio», explicó el responsable de Espacio Zity. Ahora, en total, llevan vendidas «unas 15.000 entre abonos y entradas de un día».

PETICIÓN DE DIMISIÓN // Otra reacción inmediata se vivió en el consistorio. La oposición criticó la gestión del concejal de Economía, Fernando Rivarés, y alertó de los problemas se «seguridad y movilidad» que se pueden originar en Valdespartera y en otros barrios. Llegaron a advertir que lo que va a conseguir ZeC es diversificar el «botellón» por lo barrios de la ciudad. Ciudadanos llegó a a solicitar la dimisión del edil porque «ha hecho méritos más que suficientes para que reciba una pitada en el pregón». CHA y PSOE apoyaron, tímidamente, esta propuesta. Y el PP eludió posicionarse pero alertó de que «pensar que esas personas se van a quedar en casa es no querer ver la realidad». Creen que su «incapacidad» puede «arruinar» las fiestas del Pilar. Mientras, el Gobierno garantizó que los servicios extra del Párking Norte en limpieza, movilidad y seguridad, se llevarán a Valdespartera.