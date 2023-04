La pandemia del coronavirus ha generado tal brecha en la sociedad mundial que a nadie se le escapa que, desde 2020, la vida y sus tiempos se miden, cotidianamente, bajo la expresión de "antes del covid" y "después del covid". Trazar las claves de cómo será la sanidad del futuro es una tarea ardua después de una epidemia inédita que nadie podía prever, que evidenció las debilidades del sistema y que si algo ha dejado claro es que sin investigación no hay avance.

Las nuevas tecnologías aplicadas a la salud, la telemedicina, el nuevo perfil del usuario teniendo en cuenta el envejecimiento y el concepto de humanización (donde se tiene en cuenta la opinión y los valores del paciente) van a ser los ejes sobre los que se sustente esa sanidad del futuro.

Algunos de ellos ya han echado a andar en Aragón fruto de ese proceso de transformación que ha iniciado el ecosistema de salud. Por ejemplo, hay unidades en diversos hospitales de la comunidad donde ya se aplica la idea de humanización, hay centros de salud donde la telemedicina ya lleva un tiempo siendo una realidad y en los quirófanos se están instalando aparatos de cirugía robótica, como los Da Vinci, que son la revolución del futuro por su precisión y eficacia.

¿A qué escenario se enfrenta la sanidad en el mundo rural? En el medio rural aragonés trabajan unos mil profesionales, entre personal médico y de enfermería. Su futuro, atendiendo al informe del Justicia de Aragón del año pasado, pasa porque el 50% de ellos se jubilará en los próximos 10 años y no existe un relevo generacional. Este es, posiblemente, el mayor reto al que se enfrenta la sanidad rural del futuro: atajar la falta de profesionales y cubrir las plazas que, año tras año, quedan vacías. No habrá atención personalizada al paciente ni digitalización sanitaria posible si antes no se atrae a los profesionales a los pueblos. En este sentido, el modelo de contratación debe cambiar y tiene que contemplar, además de incentivos económicos, puestos de trabajo atractivos. Trabajar en el medio rural tendría que ser una apuesta apetecible para las nuevas generaciones de profesionales que quieran ejercer la medicina en un entorno tradicionalmente más próximo y más humano. Por tanto, harán falta también más recursos para garantizar una accesibilidad equitativa y una calidad asistencial. Por ejemplo, si la telemedicina va a ganar terreno en los centros de salud rurales, será necesaria una buena conectividad a la red porque el contacto entre Atención Primaria y los hospitales es fundamental. La realidad es que, en estos momentos, la cobertura no está garantizada en algunos consultorios médicos de Aragón y es inviable implantar proyectos de salud digital en gran parte del territorio por esta cuestión, lo que a la larga supone un mayor gasto para el sistema. Por otro lado, la falta de profesionales es un problema estructural que atañe a todo el país y el porvenir también pasa por una ampliación de la oferta de plazas en las universidades con el fin de disponer de más recursos humanos que permitan cubrir todos los puestos, sobre todo en el medio rural.

No obstante, queda muchísimo por hacer. De base, el sistema sanitario accesible y universal ha demostrado que la eficiencia de los servicios no es la misma en todos los sitios. La atención que reciben los pacientes de una gran ciudad como Zaragoza, con acceso a cientos de recursos, dista de la de los vecinos de las comarcas más despobladas de Huesca o de Teruel. Aquí no cuentan con servicios de radioterapia de referencia, por ejemplo, algo básico en un sistema sanitario que promulga la cohesión social. Tampoco disponen de algunos especialistas o, lo que es peor, las plantillas no están completas en muchos centros por falta de personal.

La medicina del futuro será más personalizada, sobre todo teniendo en cuenta una pirámide poblacional que tiende al envejecimiento.

Esto en el futuro debe cambiar. Para ello, la implantación de un nuevo modelo organizativo de Atención Primaria, menos rígido y centralizado, va a ser la clave para agilizar la atención, mejorar la calidad y ahondar en la prevención, algo fundamental en una población que cada vez sufre más patologías crónicas. La cuestión no solo es autonómica, es nacional. De hecho, ese futuro debe contemplar un gran pacto estatal por la sanidad.

Con eso resuelto, y una vez que el ciudadano tenga la sensación de que su acceso al sistema público es equitativo, se viva donde se viva, será más fácil que la población acepte la llegada de la tecnología y de la digitalización a las consultas. Porque esto, sí o sí, va a llegar. El modelo de atención, según apuntan los expertos, evolucionará del concepto de ‘sanidad’ al de ‘salud’, lo que implicará un mayor ámbito de actuación y alcance, donde la prevención y el estado del bienestar toman protagonismo.

La atención domiciliaria y de proximidad ganará peso en el sistema porque, gracias a las soluciones digitales y a las nuevas tecnologías, la medicina del futuro será más personalizada, sobre todo teniendo en cuenta una pirámide poblacional que tiende al envejecimiento. No hay que perder de vista que ese nuevo perfil de paciente se unirá a unas generaciones cada vez más modernas y digitalizadas, entre las que la asistencia virtual o la Inteligencia Artificial formarán parte de su vida cotidiana.

Un reflejo de ese futuro es ya la llegada de los robots Da Vinci al sistema público de sanidad. En Aragón, el hospital Miguel Servet de Zaragoza ya cuenta con uno de ellos y a lo largo de este 2023 llegarán dos más al Clínico y al Royo Villanova. A través del manejo de una consola, que mueve los diferentes brazos del robot, los cirujanos proceden a realizar intervenciones más precisas, con menos posibilidades de error y con una navegación en 3D impensable hace un tiempo. Todo apunta a que esa imagen de varias personas en el quirófano, alrededor de la camilla del paciente y con varios utensilios en una mesa anexa se difuminará en el futuro y será sustituida por máquinas. Es el porvenir de la medicina, pero esa digitalización no tendrá sentido si antes no se garantiza al ciudadano una atención equitativa, garantista y de proximidad al sistema.