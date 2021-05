La Universidad de Zaragoza apuesta por «la máxima presencialidad posible» en los exámenes de final de curso, de tal modo que ahora mismo está ultimando las condiciones y los criterios que regirán las medidas de seguridad durante estas pruebas.

Solo un grado, el de Gestión y Administración Pública, que se cursa en Huesca, hará online sus exámenes. «Esta titulación se ha impartido exclusivamente vía streaming durante este curso, por lo que sus alumnos hará de la misma manera la prueba», confirmó ayer a este diario la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza, Ángela Alcalá.

Lo que sí quiere evitar «de todas las maneras» la institución académica son las imágenes de aglomeraciones que se vieron en enero a las puertas de las aulas. «Eso no lo vamos a permitir y para ello van a ser muy estrictos los circuitos de entrada y salida en todos los centros», añadió Alcalá. La vicerrectora reiteró que los criterios que se apliquen en los exámenes de final de curso «serán los mismos» que regirán en junio para Selectividad. Un estudio interno ya demostró que en los campus aragoneses no se han producido contagios este curso y que las aulas son seguras.

Por su parte, desde el sindicato de Estudiantes en Defensa de la Universidad (EDU) valoraron positivamente la presencialidad en los exámenes. «Es mucho mejor para el alumno, pero esperamos que cambien algunas cosas en la organización que no nos gustaron en enero. Así lo hemos trasladado en las reuniones que hemos tenido en la mesa de participación», señaló Jonathan Jiménez, portavoz del colectivo EDU. En este sentido se refirió a mejoras en los accesos o a la apertura «antes» de las aulas. «Si un examen es a las 8.30 horas, quizás se debería hablar con los conserjes para anticipar la organización y evitar aglomeraciones», añadió Jiménez