La lucha contra la despoblación vuelve a marcar este jueves la agenda en la comunidad autónoma con la reunión en Albarracín entre los presidentes de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, los socialistas Javier Lambán y Emiliano García-Page, y el popular Alfonso Fernández Mañueco, que exigirán a la ministra de Reto Demográfico, Teresa Ribera, «políticas concretas» para atajar el «abandono» que sufre el medio rural. Pero el líder aragonés ya avanzó ayer sus críticas al Gobierno central, al que reprochó que «el tiempo de los grandes planes ya ha acabado» y le trasladó que es hora de «pasar de las musas al teatro».

Un nuevo modelo de financiación autonómica, basado en el coste por la prestación de servicios y no por el número de habitantes, y una Política Agraria Común (PAC) que destierre los derechos históricos, son dos de las grandes reclamaciones en las que ayer insistió el presidente autonómico, como preludio a la cumbre de hoy.

«El tiempo de los diagnósticos y grandes ideas y planes ya ha pasado. Todos sabemos lo que ocurre en España y lo que hay que hacer. Hay que pasar de las musas al teatro y desarrollar políticas concretas», insistió Lambán. Como ejemplo, puso la colaboración con sus homólogos de Castilla-La Mancha y Castilla y León que «ya ha surtido efectos beneficiosos», presumió Lambán, «como la aprobación de la UE de que las empresas que se instalen en Soria, Teruel y Cuenca tengan la subvención del 20% en costes laborales».

En este sentido, el presidente aragonés subrayó que las comunidades autónomas ya están trabajando para revertir la pérdida de población en los pueblos, como las leyes de dinamización del medio rural, «y el Gobierno de España no tendría sino que seguir la estela de los autonómicos y no tendría que hacer grandes reuniones ni recurrir a periodistas vocacionales para desarrollar grandes congresos que a estas alturas ya no son necesarios porque está sabido y claro lo que hay que hacer».

Este jueves, los tres líderes autonómicos intentarán «avanzar en posturas concretas» y le dirán a la ministra Teresa Ribera que «está bien que impulse grandes planes, pero lo que hay que hacer son respuestas concretas: una buena financiación autonómica y una PAC que elimine los derechos históricos», manifestó Lambán.

Precisamente este miércoles el Senado dio luz verde a una moción plantea por Teruel Existe para crear incentivos como un complemento territorial específico para las plazas de Función Pública, en especial los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional que favorezca una adecuada cobertura de puestos en zonas de declive demográfico.