La directora de la Fundación ARAID, María Teresa Gálvez, ha afirmado este jueves que la entidad no tiene "riesgo de quiebra" y su preocupación "no es económica", avanzando que seguirá captando talento y gestionando proyectos porque "los resultados no pueden ser mejores".

En relación con la economía de la Fundación, Gálvez ha incidido en que en el año 2021 ha habido un "aumento del presupuesto", que ha llegado a los 3,5 de euros.

Ha explicado que "la convocatoria del 2020 fue extraordinaria" y ARAID contó con 600.000 euros para contratar a ocho investigadores, pero no indefinidamente porque ello conllevaría tener ese presupuesto todos los años.

A su vez, la responsable de ARAID ha señalado que la Fundación ha organizado una carrera profesional, "el ansia de todos los investigadores", y ha establecido un rango de salario para cada una de las categorías, aunque, según ha detallado, "ARAID es una fundación privada de iniciativa pública" y, por lo tanto, sus empleados no perciben sus salarios desde el Capítulo I de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Por otro lado, en relación con la internacionalización, Gálvez ha apuntado que un 10 por ciento de sus empleados son extranjeros, de Holanda, Grecia o Portugal, apuntando que ARAID procura que sigan manteniendo el contacto con sus instituciones de origen.

EXCELENCIA

Gálvez ha destacado también su sistema de captación, basado en "el fin último de traer excelencia e investigadores buenos a Aragón", afirmando que ARAID ha conseguido "la misma calidad" que ICREA y está desarrollando un programa de excelencia.

"Nuestros investigadores entran con contrato indefinido pero son evaluados a los tres años y tienen que mantener su categoría de excelencia", ha añadido.

En cuanto al porcentaje de mujeres que integran la Fundación, Gálvez ha declarado que ARAID tiene un Plan de Igualdad aprobado por la Comisión de Ciencia y Mujer, que se publicará en la página web "la próxima semana". "En nuestro sistema de evaluación no consideramos hombres y mujeres, sino investigadores", ha subrayado.

En última instancia, Gálvez se ha referido a un proyecto en colaboración con la Universidad de Zaragoza para detectar la tuberculosis mediante "una caracterización de compuestos in vitro", una infraestructura que "se puede alquilar a otras empresas y es mucho más rápida y efectiva en la detección". Este proyecto, tal y como ha manifestado Gálvez, tiene un presupuesto total de veinte millones de euros para cinco años.

REGIÓN PRÓSPERA

En representación del PP, la diputada Pilar Gayán, ha felicitado a todos los investigadores ARAID "por su excelencia y trabajo diario para conseguir posicionar a Aragón como una región próspera en materia científica".

De igual forma, ha señalado que "la Fundación ARAID se constituyó en 2005 para impulsar la I+D+i aragonesa" y "entre sus fines se encuentran también promover el interés de la sociedad en la ciencia mediante la divulgación del conocimiento", así como "el establecimiento de colaboraciones con otras entidades públicas y privadas".

Desde el PSOE, Carmen Soler ha expuesto que "ARAID desempeña un papel relevante en la política aragonesa" respecto a "la transferencia de conocimiento al sector productivo" y "el refuerzo de la I+D+i al servicio de la sociedad aragonesa". "También nos complace la participación que tiene la Fundación en la lucha contra la pandemia", ha añadido.

En representación de Cs, Beatriz Acín ha argumentado que la premisa fundamental es el Pacto por la Ciencia y su posterior materialización en la Ley de Investigación e Innovación de Aragón, en la que "se destaca el papel de la Fundación como agencia de investigación".

La parlamentaria de Podemos Equo Vanesa Carbonell ha manifestado que "apostar por la investigación y la ciencia es importante en todo momento, pero en este último año hemos visto que es algo urgente".

Asimismo, ha elogiado la labor de la directora de "seguir atrayendo científicos y conseguir que aquellos que vengan decidan seguir estudiando y trabajando en el territorio".

La diputada de CHA Isabel Lasobras ha dicho que "la carta de presentación de ARAID" está compuesta por "más de un millar de artículos publicados, veintitrés patentes y 53 tesis doctorales" y ha resaltado que "se ha convertido en la tercera agencia de investigación autonómica detrás de la vasca y la catalana".

Por parte de VOX, Marta Fernández ha calificado el presupuesto destinado a ARAID como "insuficiente" y ha hecho hincapié en la divulgación porque "parece que la información no sale de la comunidad científica" y "habría que transmitir una vocación o un interés desde mucho antes de la Universidad".

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha realzado "la importancia que tiene la Fundación en Aragón, con la misión de potenciar a los investigadores de nuestro territorio", y ha puesto en valor "las líneas estratégicas que tiene la innovación en la Comunidad".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha compartido "el esfuerzo presupuestario y de gestión que ha permitido que diga que no hay problemas en cuanto a la sostenibilidad" y ha preguntado a Gálvez "cómo está el retorno joven".