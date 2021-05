Eran las diez de la mañana del pasado miércoles 12 de mayo cuando daba comienzo eWoman Zaragoza, un evento que ha nacido con el propósito de sumar fuerzas y energías en la lucha por la verdadera igualdad. Una jornada que celebró su primera edición bajo la organización de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, con el impulso de CaixaBank y el patrocinio de Coca-Cola e Itainnova, que se pudo seguir de manera presencial pero también en streaming, a través de la web del diario.

Bajo el cumplimiento de todas las medidas de higiene y seguridad, en el corazón de la capital aragonesa y en el artístico edificio de CaixaForum Zaragoza, esta cita con el talento femenino reunía a más de 50 personas que se juntaron para protagonizar un acto donde se visibilizó el éxito de la mujer en el entorno laboral y tecnológico. Porque no hay virus que pueda frenar aquello que la sociedad ya ha determinado: dar el lugar y reconocimiento que la mujer merece en el terreno profesional.

Con esta firme convicción, sobre el escenario del auditorio se encontraban cuatro mujeres cuyas trayectorias son el ejemplo perfecto del esfuerzo y valentía por alcanzar sus propias metas profesionales. Hablamos de la directora general de Itainnova, Esther Borao, la presidenta de Cepyme Zaragoza, María Jesús Lorente, la directora del centro de Banca Privada CaixaBank en Aragón, Elena Cortés, y la escritora Luz Gabás.

Aliados de la igualdad

El público pudo escuchar de primera mano el testimonio de las cuatro ponentes. Del inconformismo de Esther Borao ante la desigualdad de oportunidades de la niña y la mujer en el campo científico y tecnológico; al empeño de María Jesús Lorente por encontrar referentes femeninos de liderazgo; el despertar de emociones de los consejos de Elena Cortés en su defensa por los beneficios de la diversidad; hasta la cultura del trabajo de Luz Gabás que le llevó a hacer de su vocación literaria su profesión.

Testimonios que necesitan llegar a oídos de las mujeres de las nuevas generaciones, una finalidad que no puede encontrar mejores aliados que los medios de comunicación. Por ello, el director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Nicolás Espada, encargado de abrir el acto, confirmaba una vez más el compromiso de esta casa con la igualdad. «Debemos seguir visibilizando el éxito de las mujeres en cualquier lugar de la sociedad, es la máxima que se ha marcado EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y su editorial Prensa Ibérica y que queremos exteriorizar en esta jornada para ser un altavoz de todos estos casos de éxito de mujeres y que pueden inspirar a otras mujeres», afirmaba.

Una plataforma en la que Espada expuso una batería de datos, que por sí solos llaman a la reflexión: «En esta parte del mundo en la que nos ha tocado vivir, solo el 25% de las empresas tienen al menos un 40% de representación femenina en los consejos de administración; las empresas del Ibex 35 han incrementado la presencia de consejeras aunque continúa por debajo de las recomendaciones; en los últimos cuatro años, de las nuevas empresas que han aparecido en el Borme, un 72% tienen un referente masculino y un 22% femenino». Datos que también se extrapolan a nivel autonómico. «En Aragón, las mujeres autónomas representan algo más de un 35% y en nuestro parlamento, el 47% son diputadas, aunque solo un 20% de los ayuntamientos aragoneses los preside una alcaldesa».

Porcentajes que hay que tratar de revertir. «Hay que seguir trabajando por garantizar una igualdad real y efectiva en cualquier circunstancia y que sea seña de identidad del país. Desde EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica no dejaremos de impulsar los referentes femeninos», concluía Espada.

La diversidad en acción

El mismo sentido de responsabilidad hacia la igualdad compartió la directora territorial de Ebro CaixaBank, Isabel Moreno, quien expresó la ilusión de celebrar el primer evento presencial de la entidad este año y más en el contexto de esta jornada. Y como los hechos dicen más que las palabras, Moreno mencionó la labor interna y externa que la entidad bancaria realiza para que un día no muy lejano no se hable de desigualdad.

CaixaBank cuenta con Wengage, «un programa basado en la meritocracia con el objetivo de fomentar la diversidad, impulsar la igualdad de género, funcional y generacional». Además, para hacer llegar la diversidad de adentro hacia fuera, CaixaBank organiza diferentes premios que reconocen el liderazgo empresarial como el premio mujer emprendedora, empresaria, autónoma, a los que hay que añadir los premios WonNow, «que distinguen a las mejores estudiantes universitarias en las ramas técnico científicas con el objetivo de apoyar el desarrollo de las mujeres en profesiones claves en los ámbitos científicos y tecnológicos», una extensa labor que da sus frutos. «Caixabank es una de las empresas con mayor número de mujeres en puestos directivos. En la actualidad, casi el 42% de las posiciones directivas están ocupadas por una mujer, y en el caso de Aragón, es un 55%», confirmaba Moreno. Una cifra que saca el orgullo de la entidad, el mismo que se veía en la bancada del público en la que se situaban varios profesionales de CaixaBank que acudieron al evento en apoyo a sus compañeras participantes.

Todas ellas junto al resto del público disfrutaron de las cuatro ponencias, que vislumbraron a cuatro mujeres hechas a sí mismas y con unos poderosos testimonios y trayectorias vitales.

Un trabajo de años

Experiencias a las que se sumó la de la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Peréz, quien nada más empezar su discurso ya expresó que no se sentía una mujer de éxito y dirigió su intervención a realizar una oda a las mujeres anteriores a ella.

Así, recordó, un 12 de mayo de 1910 nacía Dorothy Crowfoot Hodgkin, tercera mujer en recibir el Premio Nobel de Química. Aunque para sorpresa -o quizás no tanta-, los medios de comunicación británicos titularon tal reconocimiento como: ‘Premio Nobel a una esposa británica’. También un 12 de mayo de 1921 moría Emilia Pardo Bazán, quien se enfrentó a la sociedad de entonces ante el revuelo que causó su decisión de dedicarse en exclusiva a la literatura.

Y aquí estábamos, un 12 de mayo de 2021 con Mayte Peréz exponiendo el ejemplo de estas mujeres. «Gracias a estas mujeres, hoy estamos aquí y gracias a las que estamos hoy aquí, las mujeres de mañana van a tener muchas más posibilidades», subrayó Peréz. eWoman demostraba así la extensión del éxito femenino en cada rama del conocimiento, siendo las mismas participantes un altavoz de numerosas trayectorias femeninas anteriores.

Unas trayectorias que permitieron a la consejera reivindicar públicamente «la igualdad en la vida cotidiana» asentada sobre la libertad, una libertad entendida como «la capacidad de poder elegir libre de cargas y de culpas». Sin embargo, apuntó que este propósito pasa, entre otros, por desarrollar «las políticas de conciliación» y el compromiso y acción institucional con la igualdad, como indicó Peréz, para quién el éxito es «ser capaz desde la libertad individual de interpretarnos». Una frase que ponía el broche de oro a eWoman, evento que bajo la interpretación de muchos fue un granito más para visibilizar que el éxito profesional también tiene rostro de mujer.

Esther Borao: «La creatividad se oxigena con la diversidad»

Esther Borao, directora de Itainnova, fue la encargada de abrir las ponencias y centró la suya en el papel de la mujer en el sector tecnológico. Pero su intervención fue en realidad una llamada a seguir los sueños que nos acompañan en la infancia; a confiar en el instinto y demostrar que el cielo no es el límite. Una reivindicación que ejemplificó con su propia trayectoria profesional -desarrollada en lugares como el programa El Hormiguero, Silicon Valley o Stanfor-, una carrera de fondo en la que busca «democratizar la tecnología», un objetivo desafiante que precisa la incorporación y promoción de la mujer en el campo científico y tecnológico.

«La diversidad es clave para la innovación o, en otras palabras, contar con diferentes puntos de vista marca la diferencia. Necesitamos la creatividad para resolver problemas y la creatividad se oxigena con la diversidad. Somos capaces de encontrar soluciones a un mismo problema porque pensamos diferentes y esto es lo que da lugar a la innovación. Necesitamos la visión de todas las mujeres, pero también de otras culturas y generaciones para ser capaces de soñar sin límites», expresó Borao.

La joven ingeniera dibujó sobre el escenario la urgencia de sumar a la mujer al campo científico tecnológico poniendo como ejemplo real el invento del Airbarg, que cuenta con la medida estándar del hombre, un hecho que hace que las mujeres que sufren accidentes tengan un 47% más de probabilidades de resultar gravemente heridas y un 17% más de morir. ¿Urgente, verdad? «Solo introduciendo la diversidad daremos con las soluciones que necesitamos; solo así seremos capaces de soñar, solo así seremos capaces de crear algo extraordinario sin límites», concluyó Borao.

María Jesús Lorente: «No hablábamos de liderazgo femenino, se ocultaba»

A María Jesús le cayó de niña el sambenito de ser la mandona de la familia. Un hecho que, según aseguró, se tomó con positividad. Mandaba más que el resto, así que su vida ha estado marcada por la búsqueda de referentes femeninos en el liderazgo. Un objetivo nada fácil si se tiene en cuenta que «en los años 80 aparecía Margaret Tatcher como principal ejemplo». Pero resulta que los referentes que Lorente buscaba, los tenía más cerca de lo que pensaba: su bisabuela María, su abuela Victoria y su madre. «No hablábamos de liderazgo femenino porque se ocultaba».

La también presidenta de la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias, Arame, proyectó su recorrido profesional recogiendo los hitos y anécdotas más importantes de su vida, como aquella en la que en su primer trabajo en Zaragoza no tuvo baño hasta seis meses después de haber aterrizado en la empresa «porque no se había pensado en poner a una mujer en la alta dirección». Un puesto en el que tuvo que convivir con etiquetas por el hecho de ser mujer.

Lorente decidió «mandar más y ser empresaria». Una firmeza que le llevó al liderazgo, definido por ella misma como la capacidad de «tomar decisiones, renunciar, tener una visión global, buscar soluciones y ayudar al equipo a salir a flote». Características que ejerce en Arame y, desde el pasado mes de marzo, en Cepyme Zaragoza. «Sigo manteniendo mi compromiso de liderar, de estar donde nuestra voz debe ser escuchada, y hacerlo desde una perspectiva de género. Liderar el entusiasmo es mucho más productivo que gestionar la obediencia. No somos mandonas, somos líderes». Quizás en los años 80 no era fácil que la sociedad destacara el liderazgo femenino, pero hoy María Jesús Lorente es un claro ejemplo.

Elena Cortés: «La diversidad hace evolucionar a las empresas»

Hasta ahora el auditorio de eWoman conocía la importancia de la mujer en la ciencia y tecnología y la necesidad de referentes femeninos. En su turno, Cortés cogió el testigo de las anteriores ponentes y dio un paso más al explicó porqué la presencia de la mujer en puestos directivos se traduce en beneficios empresariales. «Un estudio de McKinsey dice que las empresas que tienen en sus equipos directivos a más mujeres, tienen un 21% de probabilidades de ser más rentables». «La diversidad da valor a los equipos, rompe el pensamiento único, enriquece con otras formas de pensar. Hace evolucionar a las empresas y nos hace mejores», afirmó.

Durante un repaso a su carrera profesional, ejercida en CaixaBank, Cortés aportó una serie de características inherentes al liderazgo, al mismo tiempo que expresó la esencialidad de que los rasgos de la mujer estén activos en las compañías. Una conferencia dirigida a poner en valor la valentía de la mujer que compagina las diferentes áreas de su vida, a través de la organización y el esfuerzo alcanzando el éxito. «Hay que perder el miedo a compaginar lo personal y lo profesional. Yo no tengo dos vidas, una personal y otra profesional, tengo una única vida y en la que bien organizado cabe todo», aseguró la directora.

Cortés había decido esa mañana ser impulso a toda mujer que la estaba escuchando. «Nosotras mismas nos ponemos limitaciones. Tenemos que reforzar esa confianza. No es fácil, cada vez que he dado un paso adelante en mi carrera me han vuelto a surgir los mismos miedos. Con nuestra exigencia y perfeccionismo siempre pensamos que no estamos preparadas para asumir nuevas responsabilidades, pero no es así. Confiemos en nosotras», concluyó.

Luz Gabás: «Espero que nunca se nos vuelva a retirar la voz»

La intervención de Luz Gabás, la última, fue totalmente distinta a las anteriores y aportó una nueva visión al éxito de la mujer. Porque la pasión que perseguía Luz Gabás era dedicarse a la literatura y dejar correr la vena romántica que desde niña había tenido por el mundo de las letras.

Durante su ponencia, la autora de Palmeras en la nieve describió su vivencia con la narración, como aquellas historias que recuerda alrededor del fuego en su hogar en el Pirineo, donde sus padres le inculcaron una y otra vez «el trabajo, la resistencia, el deseo de progreso, el deseo de ir a mejor y el esfuerzo personal». Porque «no hay nada más rompedor para perseguir los objetivos propios que la educación», contó Gabás, a través de los esfuerzos que las mujeres de su familia tuvieron que hacer. Sacrificios que ella, al nacer en la «era moderna», no ha tenido que enfrentar, exponía en agradecimiento a las generaciones pasadas.

«Y en medio de tanta razón, una de la familia, yo, apareció literata». La escritora decidió ir a por su éxito y alcanzar su objetivo: escribir una novela, lo que la llevó a descubrir el apasionante mundo editorial, al que dio reconocimiento, sin olvidar a las autoras olvidadas. «Cuando me asalta esa angustia que surge en el ideal de alcanzar lo inalcanzable, pienso precisamente en las escritoras del pasado, en las olvidadas, silenciadas, y la razón acude a mi auxilio y dice que este mundo no es fácil, pero que nunca lo ha sido. Los tiempos pasados siempre han sido peores, pero en la parte cultural, las mujeres hemos ganado nuestro espacio y espero que el mundo nunca cambie tanto para que se nos vuelva a retirar la voz». Una voz, la de Gabás, para quien «el éxito ha sido encontrar aquello que me satisface: convertir la reflexión en mi forma de vida».