Por primera vez hay menos de 10.000 niños menores de 1 año en Aragón, concretamente 9.400. Es uno de los datos extraídos del Informe de Menores de 2020 presentado ayer por el Justicia de Aragón en Las Cortes. También una de las conclusiones. "Creo que es una señal de alarma. ¿Qué está pasando que nacen tan pocos niños?", se ha preguntado Andrés Esteban, asesor de menores y mayores de la Institución, recordando que un decenio atrás nacían 13.800. "Hemos bajado un 31% y continuamos. ¿Adónde nos va a llevar esa deriva? Si no hubiera habido esa incorporación de emigrantes, el descenso neto habría sido de 2.050 menores".

El Justicia, Ángel Dolado, también ha hecho referencia previamente al "dato preocupante" del progresivo descenso de la natalidad en Aragón, con una pérdida anual de 600 nacimientos en los últimos once años.

La bajada ha sido progresiva, no se debe solo a la pandemia. "¿Vamos a hacer algo o no? Esa es la pregunta. ¿Alguien podría establecer un sistema integral de datos básicos de los menores en Aragón?", ha lanzado el asesor entre sus sugerencias. "Ahí se podrían recoger datos de escolarización, sanitarios, demográficos o tasa de pobreza". Y ha lanzado el guante, a ver si alguien lo recoge: "No es competencia nuestra, pero desde la preocupación del Justicia no podemos mirar solo las quejas, hay que abrir el foco a la sociedad. Nosotros lo hemos hecho en una colaboración con el Instituto Aragonés de Estadística. Es decir, la herramienta está. Lo importante es que alguien la trabaje y los haga públicos de manera sistemática".

Además, la tasa de pobreza relativa, en menores de 0 a 17 años, se ha incrementado en Aragón en cuatro puntos, alcanzando en 2019 el 25,81%. "Estamos hablando de uno de cada cuatro niños", recalca Andrés Esteban, que ha mencionado que "estamos perdiendo el diferencial que teníamos con España. Siempre hablábamos de que estábamos mejor, pero de los 11 puntos que llevábamos nos hemos quedado en 4".

Cerca de un tercio de hogares, además, no pueden permitirse un gasto imprevisto, concretamente un 28,14%. "¿Qué quiere decir eso? Que si hay que comprar una tablet, esa familia no puede. Que si hay que llevar a una actividad extraescolar, tampoco puede. Eso genera pobreza acumulativa, que así se llama y va cayendo casi siempre sobre el mismo tipo de población".

"Se habla mucho de la recuperación económica, pero poco se oye que la Comisión Europea pide a España que el 5% del fondo social europeo se destine a luchar contra la exclusión de la infancia. Somos el cuarto país con mayor riesgo de pobreza en la Unión Europea y eso debe estar en la agenda política. Ya vemos que los menores no tienen voz y sí otros colectivos", ha explicado Esteban, que ha pedido "potenciar el buen trato a la infancia" y que se puedan hacer intervenciones de carácter "preventivo", algo que es una corresponsabilidad social.