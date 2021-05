Makro presentó ayer el estudio Un año desde la reapertura de bares y restaurantes a través de una encuesta realizada a casi 4.000 empresarios del sector hostelero de toda España. El estudio coincide con el primer aniversario de la implantación de las distintas fases de desescalada que permitían la reapertura del sector tras el confinamiento más estricto. Así, ocho de cada diez hosteleros encuestados en Aragón afirman mantener a día de hoy una actividad menor que antes de la pandemia y más del 52% destaca haber sufrido pérdidas económicas desde los primeros meses de la crisis.

El documento muestra una detallada radiografía de la situación actual de la hostelería y expone las consecuencias que han tenido para estos profesionales los cierres y las distintas medidas implantadas para contener el avance del virus. En referencia a los programas de ayuda puestos en marcha por la Administración para los profesionales de la hostelería de la comunidad, más del 41% de los participantes señala haber recibido alguna ayuda procedente de organismos públicos y cerca de un 29% se mantiene a la espera de recibirlas. Tan solo cerca del 15% declara no haber sido beneficiario de las mismas, mientras que un 16% reconoce no haberlas solicitado.

Sobre el impacto del covid-19 en la generación de empleo, desde el inicio de la pandemia y, según datos de Hostelería de España, más de 700.000 trabajadores del sector se han visto afectados por esta crisis.

Esta tendencia queda reflejada en el estudio ya que casi el 73% de los hosteleros encuestados han tenido que recurrir a medidas como Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Ertes) o despidos. De este porcentaje, el 52% tiene actualmente menos personas trabajando en su negocio, mientras que el 20%, pese a que se vio obligado a tomar medidas al inicio, actualmente cuenta con la misma plantilla que antes de la irrupción de la pandemia.

Desde el inicio, según destaca el informe, los profesionales de la hostelería se han adaptado a una situación de constante incertidumbre y cambio con el objetivo de asegurar la salud de todos sus clientes y empleados, al tiempo que luchaban por reactivar la economía española. Así, cerca del 28% afirma que ha tenido que reinventar los espacios de sus negocios, mientras que el 25% destaca que ha tenido que adaptar sus cartas y menús y el 20% ha optado por diversificar su negocio para aumentar las ventas con alternativas como comida a domicilio o para llevar.

Además, la digitalización se ha convertido en un método clave para el progreso y avance de los bares y restaurantes. Por ello, más de la mitad de los hosteleros encuestados afirma estar dispuesto a invertir para incorporar soluciones digitales.

Fruto de las medidas impuestas para contener la expansión del virus, los consumidores han cambiado sus costumbres. De este modo, el 34% de los encuestados prefiere las terrazas frente a los interiores de los locales y el 21% de los participantes afirma que existe un mayor uso de pagos con tarjeta frente al pago en efectivo.

Asimismo, el 13% señala que ahora los ciudadanos optan por acudir a los establecimientos hosteleros en grupos más reducidos de tres o cuatro personas, pese a que las normativas permitan reunirse con más gente y el 12% dice que sus clientes ahora acuden a sus negocios con algunas reservas.

Con respecto a los horarios, los diferentes toques de queda han tenido como consecuencia que los consumidores prioricen las actividades diurnas frente a las nocturnas. En este sentido, cerca de ocho de cada diez hosteleros encuestados afirma recibir más clientes en horario de mañana, con un porcentaje del 22% en los desayunos, el 11% a la hora del aperitivo y un 44% en la hora de la comida. Por la tarde y la noche, el 10% señala que sus clientes acuden a la hora de la merienda y el afterwork, mientras que cerca del 12% a las cenas.

El Food Delivery y el Take Away han sido formatos especialmente relevantes para bares y restaurantes durante el confinamiento y la desescalada. Así, más del 27% de los profesionales de la hostelería encuestados indican que los pedidos de food delivery o take away suponen entre el 10% y el 50% de sus beneficios actuales.

En relación con las diferentes maneras de realizar los pedidos, más del 74% de los hosteleros afirman que los consumidores se decantan por hacerlos vía telefónica. Por otro lado, más del 11% indica recibirlo a través de su propia página web mediante un sistema de pedidos integrado y, aproximadamente, un 14% lo hace a través de soluciones de terceros.