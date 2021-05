La curva de contagios de covid y de incidencia acumulada en Aragón (94,8 casos por cada 100.000 habitantes) mantiene un patrón de bajada y la comunidad encara el final de mayo y el inicio de la temporada estival con unos datos positivos. No se pueden echar las campanas al vuelo, porque el virus no ha desaparecido, pero los 61 contagios de las últimas 24 horas son el mejor dato registrado desde marzo. Es cierto que se corresponden al domingo, cuando se realizan menos pruebas diagnósticas, pero en cualquier caso son 24 menos que el domingo anterior. Además evidencian que, tras el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo, no se ha producido ningún repunte en la transmisión y la tasa de positividad sigue siendo muy baja (algo más de un 5%).

Estos parámetros se suman a una tendencia descendente de los pacientes ingresados por covid, que son 304 en estos momentos (63 en uci y 241 en planta). La cifra todavía debe mejorar para que la presión asistencial no esté comprometida, pero el dato es ahora similar al que había el 5 de abril, cuando empezó al quinta ola. Las hospitalizaciones vienen marcadas por unos días de irregularidad, donde se intercalan subidas y bajadas, pero la previsión es que se empiece a confirmar en los próximos días una tendencia de descenso más pronunciada.

Mejoría en valdejalón

Eso sí, no se puede perder la perspectiva de que hay localidades como Jaca, Ejea de los Caballeros o Calatayud donde los casos siguen muy presentes. Todas ellas superan los 200 casos por cada 100.000 habitantes a siete días, mientras que en el caso de Jaca incluso llega a los 312. La comarca del Campo de Borja también tiene una incidencia elevada, con 341 casos, mientras que en la Ribera Alta del Ebro se alcanzan los 241. Por contra, la buena dinámica se confirma en la comarca de Valdejalón, que se acerca a su desconfinamiento. Ahora alcanza los 99 casos por cada 100.000 habitantes.

En medio de este contexto, la vacunación continúa a buen ritmo y la comunidad afronta una segunda semana de récord con el reparto de más de 71.300 vacunas contra el covid, prácticamente la mitad de ellas (35.000) destinadas a las segundas dosis. Ahora mismo, la pauta completa alcanza al 20% de la población aragonesa de más de 18 años, mientras que casi el 40% ya ha recibido al menos un pinchazo.

Repollés, vacunada

Entre las personas ya inmunizadas se encuentra la consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés, quien recibió la vacuna hace unos días en el centro de salud de Casablanca, en Zaragoza. Se le administró Pfizer, por lo que tendrá que recibir una segunda para tener la inmunización completa. Repollés, de 57 años, es ginecóloga y podría haberse vacunado antes al ser personal sanitario pero, dado que ahora no ejerce en su plaza del hospital Clínico, decidió hacerlo una vez que su edad ha estado entre las cohortes susceptibles de ser inmunizadas.

Aragón, que tiene previsto recibir esta semana 47.970 dosis de Pfizer, 4.600 de Janssen y 8.600 de Moderna, ofrece en estos momentos, en términos generales, la vacunación a todas las personas mayores de 54 años. Según señaló ayer Luis Gascón, jefe de servicio de Prevención y Promoción de la Salud de la DGA, la consejería valorará estos días la opción de incluir nuevos grupos de edad en el sistema de autocita. Todo dependerá de las segundas dosis.

Por otro lado, Aragón empezará a vacunar en los próximos días a los trabajadores hortofrutícolas (temporeros) y también a algunos colectivos vulnerables con la dosis de Janssen. Por el momento no se sabe cómo será la organización y dónde recibirán la dosis estas personas, pero está previsto que el Departamento de Sanidad de la DGA informe acerca de ello de manera inminente. La comunidad cuenta con 3.800 vacunas de Janssen de la semana pasada, a las que se sumarán las 4.600 que llegarán estos días. La inmunización a los temporeros esta campaña de la fruta había sido reclamada por diferentes colectivos como una medida efectiva de prevención de los contagios. El objetivo es evitar que suceda lo que ya pasó el verano anterior, cuando los casos se dispararon en las zonas hortofrutícolas y provocaron la segunda ola de covid en Aragón con una fuerte transmisión.

Exposición de los fotoperiodistas de Aragón

La Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón inauguró ayer, en la Gran Vía de Zaragoza, la exposición de fotografía Yo lo ví con las mejores imágenes del 2020 tomadas por los miembros de este colectivo. Son más de 30 fotos y en su mayoría guardan relación con momentos que ha dejado la pandemia del coronavirus en la comunidad. La ciudadanía podrá visitar esta exposición durante un mes y la intención es mover las imágenes a otro punto de la ciudad para hacerla accesible a más personas. En la inauguración estuvo el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, junto a varios miembros de la asociación, entre ellos su presidente, José Miguel Marco.