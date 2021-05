Los Reyes de España inauguraron ayer en Madrid la 41 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), a la que Aragón se presenta con una oferta adaptada a las nuevas circunstancias de la era poscovid, más allá de las medidas de control sanitario que marcaron la pasada campaña.

En el pabellón 7, con más de 500 metros cuadrados, las tres provincias de la comunidad, sus ayuntamientos, comarcas y diputaciones, así como el Gobierno autonómico, muestran un recorrido exhaustivo por la región que va desde el Camino de Santiago al mudéjar turolense, pasando por el programa Volveremos de la capital aragonesa. Además, el Pirineo y el Prepirineo han presentado una oferta conjunta centrada en el turismo de naturaleza activa, cultura, arquitectura tradicional y aventura.

En el caso de Zaragoza, que ha triplicado su espacio en la feria, la consejera de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, expuso ayer las iniciativas que han desarrollado para impulsar el comercio y el consumo. Así, se pone en marcha Volveremos, que supone bonificaciones de hasta el 30% en comercios y hostelería todos los miércoles del año. El consistorio va a invertir este año 3 millones de euros, el triple que la edición pasada.

Zaragoza también presenta como novedad un programa relacionado con el tapeo en colaboración con Horeca, así como actividades para el colectivo LGTBI dentro del marco de la diversidad y otro apartado sobre el cine.

En el caso de la ciudad de Teruel, el mudéjar y el destino de la capital provincial como ciudad del amor son dos de los principales atractivos que se darán a conocer a un público internacional, dentro de la

Huesca incide en el turismo de naturaleza, con la carrasca de Lecina, declarada árbol europeo del año en un concurso de las redes sociales, en un lugar preeminente como muestra del potencial de la provincia.

Asimismo, ayer tuvo lugar la entrega de los premios Edelweisss del sector de Turismo Sostenible de Aragón, con galardones para los responsables de la Ojinegra de Alloza, Apadrina un Olivo el balneario de Ariño, y La Estanca Desarrollo Social.

De particular interés resulta este año la oferta de los municipios. Así, Calatayud inauguró los actos del expositor de Aragón en la Feria Internacional de Turismo con la presentación de sus proyectos para 2021. La ciudad apuesta por convertirse en un destino inteligente que permita el desarrollo de un turismo sostenible, accesible para todos y que ofrezca experiencias de calidad a sus visitantes.

El sector apuesta por dar una imagen de normalidad

El sector turístico aragonés apuesta por llevar a Madrid una imagen de «normalidad» en la comunidad una vez superada la fase crítica del covid-19. Así lo expuso ayer Luis Terrén, de los empresarios del Valle del Aragón, que dijo que, más allá de las medidas sanitarias «que todas las comunidades ofrecen» se debe poner el acento en el turismo activo y de naturaleza. Javier Ariza, de la Asociación de Agencias de Viaje de Aragón, ve correcto hacer hincapié en la seguridad, «pues es adaptarse al momento», mientras que Carlos Millán, de la agencia de viajes Gozarte, cree que se debe volcar el esfuerzo en presentar una oferta «emocionante» de lo que encierra Aragón. Paz Agraz, de los empresarios del Sobrarbe, incidió en la necesidad de que, al margen de lo que se venda, se ofrezca al visitante «un entorno seguro» para todas las actividades.

Apartamentos Vitasol gana el premio turístico de CaixaBank

La empresa aragonesa Dubel Peninsular Gestion SL, responsable de Apartamentos Vistasol, Artiem Hotels y Hosbec resultaron ayer ganadores de la fase nacional de la tercera edición de los premios Hotels & Tourism de CaixaBank, que este año han celebrado una edición especial y han reconocido las mejores iniciativas sociales e innovadoras que el sector ha puesto en marcha durante 2020 para adaptarse a la crisis derivada de la covid-19. Tras analizar las características de los diferentes proyectos e iniciativas presentadas, se han seleccionado estas tres compañías o entidades del sector turístico y hotelero como las que han puesto en marcha las mejores iniciativas en las diferentes categorías de los premios: social, innovación e institucional.

El acto de entrega de premios se celebró ayer en el stand de CaixaBank en Fitur, con presencia de Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo; Ion Vilcu, director del Departamento de Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo (OMT), y de David Rico, director de CaixaBank Hotels&Tourism.

Apartamentos Vistasol fue galardonado con el premio a la mejor iniciativa innovadora. El complejo, ubicado en suroeste de la isla de Mallorca y propiedad de la empresa aragonesa Dubel Peninsular Gestion SL, ha ganado el premio por su adaptación a las circunstancias sobrevenidas por la pandemia a través de un modelo flexible, tanto en opciones de oferta y segmentos de público (sanitarios, teletrabajo, entre otros), como en política de precios flexible, con tarifas Self Catering and Self Cleaning, que permiten tanto la reducción, como la incorporación de servicios y una política de cancelación también más flexible para el cliente.