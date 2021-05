Nadie duda en la comunidad educativa de Aragón que la presencialidad en las aulas el próximo curso debe ser la columna vertebral que guíe el año escolar, pero no comparten algunos criterios del Ministerio de Educación. Familias, profesores y sindicatos consideran «claves» algunas medidas para garantizar la calidad de la enseñanza y que desde la Administración no se ha tenido en cuenta. La apuesta por regresar a las clases desde el principio es clara, pero el problema recae en el cómo cuando el virus no ha desaparecido.

Solo un 1% de los contagios se han dado en clase

Los centros educativos se han confirmado como espacios seguros y en el caso de Aragón tan solo un 1% de los contagios se han producido en el entorno educativo. Las cifras del Departamento de Sanidad de la DGA señalan que solo 1.517 casos de los 123.479 totales detectados en Aragón durante toda la pandemia se han dado en colegios e institutos. Es decir, apenas un 1%. DGA, directores, familias y los sindicatos CSIF, UGT, CCOO, CGT y STEA defiende esa presencialidad y desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos de Aragón (Fapar) piden que «no haya supuestos hipotéticos» para volver a la semipresencialidad, un modelo que no ha funcionado a su parecer. «En Aragón ya hemos superado eso y el escenario no puede ser peor que este curso», señalaron desde Fapar. Por tanto, las familias no comparten la idea del ministerio de que si la situación epidemiológica empeora, se vuelva a la semipresencialidad a partir de 3º de ESO.

Ratios no superiores a 20 alumnos por aula

En el tema de los alumnos por aula la comunidad educativa de Aragón se muestra tajante: no deberían superar los 20 estudiantes por clase en ningún nivel de enseñanza. Algo totalmente alejado de la decisión del ministerio, que ha fijado 25 alumnos en Infantil y Primaria, 30 en la ESO y 35 en Bachillerato. «Se debería ser flexible en función de espacios y de medidas», señalaron desde Fapar. «Si en ESO y en Bachillerato volvemos a las ratio precovid no habrá distancia alguna. Estarán todos pegados», señaló Eva Bajén, portavoz de la Asociación de Directores de Institutos de Aragón (Adiaragon). «La propuesta del ministerio nos parece excesiva», apuntó Macarena Nebot, responsable de Educación en UGT Aragón. «Las ratios tan elevadas en Secundaria y Bachillerato pueden ser un foco de contagio», añadió José Luis Flores, de CGT Enseñanza Aragón.

1,5 metros de distancia y no los 1,2 del ministerio

El tema de la subida de ratios va totalmente ligado a la distancia de seguridad, que se había fijado este año en 1,5 metros y ahora será de 1,2 metros. Los profesores y los sindicatos no comparten esta reducción y algunos apunta que los 1,5 actuales ya han dado «problemas» este año. «No se ha respetado en muchas aulas», aseguró Bajén (Adiaragon). «La reducción de la distancia nos parece arbitraria y con falta de fundamento científico», comentó Guillermo Herraiz, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón. «Nos preocupa esa relajación de la distancia porque, consecuentemente, suben las ratios. En esta comunidad hay un acuerdo de ratios que se incumple sistemáticamente. Ya pasa de una manera inasumible en colegios del sur de Zaragoza», precisó Flores (CGT).

Rechazo unísono al recorte de los profesores extra

La pandemia ha obligado este curso a contratar profesores extra para garantizar todas las medidas y asumir los desdobles de clases. En Aragón han sido 350 los contratos adicionales, pero el próximo curso, tal y como adelantó este diario, la DGA no tiene intención de mantenerlos debido a la mejora de la situación y el avance de la vacunación. Sin embargo, aquí docentes y sindicatos muestran su rechazo al unísono. «Garantizar la seguridad pasa por el mantenimiento de los profesores contratados para desdoblar grupos y mantener las ratios covid. No entendemos que solo se mantengan las medidas a coste cero: distancia y mascarilla. Se pide un esfuerzo al alumnado y al docente, pero no se apuesta por esa continuidad», señaló Mónica de Cristóbal, portavoz de Educación en CSIF Aragón. «Más profesorado, en una situación como esta, es garantía de calidad educativa», añadieron desde STEA. «Se debería recuperar el maestro de apoyo en Infantil y Primaria, así como las 18 horas en Secundaria», añadió Herraiz (CCOO). Evan Bajén, desde el colectivo de directores de institutos, incluso apuntó que deberían mantenerse los recursos de los trabajadores sociales en los centros.

Mantener los grupos burbuja, pero con recursos

El ministerio quiere que en Infantil y en Primaria se mantenga la fórmula de grupos burbuja o de convivencia estable, aunque en 5º y 6º podría sustituirse por la distancia de 1,2 metros. En ESO y Bachillerato no habrá burbujas. En este sentido, las familias y los sindicatos reiteran que si se mantiene esta medida, «no tiene sentido» retirar a todos los profesorado ni elevar las ratios. «Aún considerando un mejor escenario sanitario por el avance del proceso de vacunación, somos conscientes de que la pandemia va a seguir presente. La carga lectiva de los docentes también debería reducirse», consideró Nebot (UGT Aragón). Según la información conocida ayer, parece que los grupos estables podrán romperse en el recreo y en las actividades deportivas para que los niños de distintas clases y grupos vuelvan a interactuar juntos.

Más limpieza, filtros y medidores

La mascarilla será obligatoria para profesores y alumnos a partir de los 6 años en el interior de las aulas, así como la entradas escalonadas o la ventilación. Pero la comunidad educativa de Aragón va un paso más allá. «Debe haber refuerzos en limpieza», dijo Bajén (Adiaragon). «Volvemos a pedir la instalación de filtros Hepa y medidores de CO2, como han hecho otras comunidades. No podemos aguantar otro invierno como este, con los alumnos con mantas en clase», señaló Cristóbal (CSIF). Flores (CGT) también pidió la dotación de mascarillas FFP2.