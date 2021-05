La Policía Local de Huesca realizó durante el año 2020 más de 5.000 servicios e intervenciones, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior (2.300). La mayoría (38%) fueron de apoyo a los servicios municipales en diferentes situaciones como averías o cortes de tráfico, por delante de actuaciones por ruido (18%) y los auxilios a ciudadanos en situación de riesgo (15%).

Así lo recoge la memoria de actuaciones que se ha dado a conocer este miércoles en la Comisión de Seguridad Ciudadana, según la cual los agentes interpusieron el año pasado 5.220 denuncias (700 menos que en 2019), el 75% relacionadas con tráfico.

Un total de 877 fueron por saltarse las medidas del estado de alarma y de ellas, 388 correspondieron al período entre 15 de marzo y el 24 de mayo por no cumplir el confinamiento domiciliario. Además, se registraron 252 por no llevar mascarilla, 142 por no cumplir el toque de queda, 29 por incumplir el confinamiento perimetral de la ciudad de Huesca, 16 por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y 13 por reuniones de más personas de las permitidas; entre otras.

La Policía Local de Huesca también interpuso 63 denuncias por tenencia de drogas, 4 por tenencia de armas u objetos contundentes y 5 por originar desórdenes graves en la vía pública. Un total de 50 personas fueron detenidas en el año 2020 por delitos relacionados con la seguridad ciudadana y 47 por delitos contra la seguridad del tráfico.

Sobre el incumplimiento de las ordenanzas municipales, hubo 151 denuncias relacionadas con animales, 30 por uso impropio del espacio público, 28 por actividades que afectan a la convivencia y 28 por incumplir la ordenanza de veladores.

Durante el año 2020, el 13% de los test de alcoholemia realizados fueron positivos. En total, se cursaron 66 denuncias por conducir en estado ebrio (59 menos que en el año 2019). De ellas, 30 fueron penales y el resto de carácter administrativo. La Policía Local también realizó unas 80 pruebas de drogas, de las que el 35% fueron negativas.