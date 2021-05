La decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad respecto a la segunda dosis de AstraZeneca entre los menores de 60 años pasa ahora por elegir entre repetir con la vacuna de Oxford u optar por Pfizer en ese segundo pinchazo. En Aragón son 43.000 personas las que están pendientes de completar la pauta y las que la próxima semana, cuando el Departamento de Sanidad de la DGA habilite las opciones, tendrán que tomar una decisión.

Este diario ha contactado con varios aragoneses de colectivos esenciales como estudiantes en prácticas o docentes que se encuentran en dicha tesitura y parece que la elección de AstraZeneca gana enteros. No es una muestra representativa, pero parece ser la opción con más preferencias. María Elena Ortega le pusieron la primera dosis poco antes de Semana Santa. Esta profesora de Biología en Secundaria apuesta por «poder elegir» y, sobre todo, porque la segunda dosis «sea igual que la primera». «Los cambios de criterio creo que son un concepto político o económico. Todo depende de cuánto mandan las farmacéuticas, porque AstraZeneca está entre las 10 mejores del mundo y otras no. La solución está en la liberalización de las patentes», dijo.

De la misma opinión es Ángel de Castro, vacunado el 19 de abril y con cita para el 12 de julio. «Me da igual», aseguró respecto a si se pondrá Pfizer o AstraZeneca, aunque si puede elegir, «por inercia elegiría la misma porque no tengo conocimientos científicos», señaló. «A mí tanta duda y cambio me produce desconfianza. No sé si me pondré una u otra», apuntó una docente de Sástago, a quien tres compañeros más le matizan que ellos se pondrán AstraZeneca.

Entre los jóvenes en prácticas, más de los mismo. Cristina Garza es estudiante de Enfermería y en dos semanas termina la carrera. Para ella, la posibilidad de elección hace que «crezca el miedo» y con él los movimientos antivacunas, comentó. Si puede se pondrá AstraZeneca «y completaré la pauta», dijo. Roberto García es estudiante de 4º Nutrición en la Universidad de Zaragoza y tampoco lo tiene claro. «No estoy seguro, pero creo que me voy a decantar por AstraZeneca porque al ser la de recuerdo pienso que es la mejor opción. Tampoco tiene mucho sentido empezar a mezclar cuando agencias reguladoras recomiendan seguir con la misma», argumentó.

El ensayo del Carlos III de Madrid avala que poner Pfizer tras AstraZeneca produce respuesta inmune fuerte y efectos leves en estas personas menores de 60 años. Pese a esto, entre los motivos que muchos aragoneses esgrimen para no cambiar de dosis está la falta de información. «Creo que la combinación de dos diferentes se ha estudiado muy rápido y con poca población», señaló el director de un colegio de Zaragoza.

Retrasos en el calendario

Marimar Castro, que trabaja en una empresa de fisioterapia, también tiene esa duda. «Creo que no ha habido ni casos suficientes ni estudios que demuestren que sea peligroso seguir con AstraZeneca. La decisión de España de dar a elegir ha sido para lavarse las manos», consideró. No obstante, teme que la dosis no resulte todo lo efectiva que debería al haber transcurrido más tiempo entre los dos pinchazos. «Si tardan mucho, a lo mejor me compensa más esperar y vacunarme con Pfizer».

La situación, tal y como reconoció este jueves el director general de Salud Pública de la DGA, Francisco Javier Falo, conlleva reorganizar el calendario, que podría sufrir retrasos. «Dar la opción de elegir supondrá una complicación logística, ya que hay que adaptar los sistemas de citación. Si de manera mayoritaria se pincha Pfizer, como prevé el ministerio, serán 40.000 dosis menos que vamos a tener para las cohortes de edad en general», dijo