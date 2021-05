“Estoy muy contento por haberme vacunado porque soy de riesgo; he pasado dos neumonías”. Así de satisfecho –y con el dedo pulgar levantado- se mostraba este mediodía Julio Palacín, usuario de la Fundación La Caridad, momentos después de haber recibido la vacuna de Janssen. Ha dicho que le “ha sentado bien porque no he sentido nada, solo el pinchacito”, reconocía Palacín, quién aseguraba que no entiende “a los grupos de jóvenes, esa invasión de la calle”.

A sus 49 años no le costó decidirse si se vacunaba o no, ya que su pareja ya está inmunizada. “Firmé un papel” y antes o después “me tenía que tocar”. Le preocupaba más “dar positivo” porque es un riesgo para todos; y en este sentido animaba a vacunarse “para salvar vidas”. Y eso que él se ha protegido en todo este tiempo con mascarilla, guantes, “no he dado besos pero mi pareja y mis hermanas ya están vacunadas” y “yo, orgulloso de haberme pinchado”, concluía.

Entre el jueves y el viernes está previsto inmunizar a unas 330 personas sin hogar de la capital aragonesa en el centro social San Antonio, Fundación La Caridad, Obra Social El Carmen, Hermandad del Refugio y albergue municipal de Zaragoza.