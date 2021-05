El Ministerio de Transición Ecológica, presionado por el Gobierno de Aragón y tras un tenso periodo de dudas y vacilaciones, ha decidido recurrir in extremis ante el Tribunal Supremo la anulación de las obras del pantano de Mularroya por parte de la Audiencia Nacional, que en una resolución dictada el pasado abril dictaminó la ilegalidad del embalse argumentando que incumplía la normativa europea en materia de protección medioambiental.

Recientemente la Audiencia Nacional declaró que las obras eran nulas e ilegales, lo que implicaba el desmantelamiento de todo lo realizado hasta ahora y su reversión al estado original, tras una inversión que ya acumula 140 millones de euros, casi todos en la presa. Además se han horadado 2,5 kilómetros de un túnel que comunica el vaso del embalse con el Jalón a la altura de Embid de la Ribera.

La Audiencia Nacional determinó que la presa, así como su azud de derivación y conducción de trasvase, infringe la Directiva Marco del Agua en relación al cumplimiento de su artículo 4 sobre objetivos medioambientales. Señaló que el proyecto provoca el deterioro de las masas de agua de los ríos Grío y Jalón, así como de los acuíferos de las sierras de la Virgen y Vicor. Además, el fallo reflejó también que ni el estudio ni la declaración de impacto ambiental identificaron y analizaron todos los elementos relevantes para determinar el alcance de dichos desperfectos.

El Ministerio de Transición Ecológica ha apurado el plazo para recurrir la sentencia, pues ha presentado el recurso el último día hábil, cuando ya se daba casi por hecho que el Estado iba a arrojar la toalla ante la dificultad de sacar adelante unas obras que infringen la normativa de la Unión Europea.

La noticia de que, finalmente, el departamento de Teresa Ribera ha decidido recurrir al Supremo ha sido recogida con alivio por los regantes del Jalón, que han depositado grandes esperanzas en la obra, que ven fundamental para consolidar el regadío aguas abajo de La Almunia y como una inversión en el futuro de la fruticultura para mantener la población joven en Valdejalón.

"No parecía justo que el mismo promotor de la obras, el Estado, renunciara a su derecho a recurrir una sentencia que pone en cuestión la inversión realizada", subrayó este jueves Jesús Lamuela, presidente del Sindicato de Riegos de Valdejalón. "Con esta decisión, el ministerio reconoce que quiere que las obras del embalse sigan adelante", manifestó. "No tiene sentido no querer hacer algo que has promovido tú mismo", añadió.

La espinosa cuestión de la admisión a trámite

Lamuela felicitó a la Abogacía del Estado por recurrir la sentencia y se refirió a la "dificultad" que entrañaría desmantelar una obra que, en lo que concierne a la presa, "está prácticamente terminada".

Su propio sindicato de riegos ya recurrió la sentencia días atrás, al igual que la unión temporal de empresas (UTE) que lleva a cabo los trabajos de construcción del embalse.

Con todo, no se abre un camino de rosas para la presa. Todos los recursos, tres en total, tienen primero que ser admitidos a trámite por el propio Tribunal Supremo, que aplica una legislación técnica muy estricta para no estudiar problemas jurídicos que están zanjados y no tienen más recorrido en los tribunales.