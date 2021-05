La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha declarado que se encuentra preocupada por el desarrollo de las energías renovables en el territorio. En la inauguración de las primeras ‘Jornadas por unas Renovables Responsables’ organizadas por SEO/BirdLife y el CSIC en Madrid, la ministra afirmó que se trata "de un tema sensible" para el que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) se está planteando pedir el apoyo de "un grupo de académicos: ecólogos, tecnólogos, expertos en economía y desarrollo energético y geógrafos preocupados por la sociología" que ayuden a mejorar la integración de las renovables en España, de acuerdo a tres principios: las personas, la biodiversidad y el paisaje y el cumplimiento de los estándares de transformación de un sistema energético "que afecta a la sociedad y los ecosistemas".

El ministerio dispone de mapas para saber dónde están los espacios protegidos más relevantes y preservarlos. Ribera ha recordado que en ocasiones se pide al Estado que ordene el territorio de todo el país y esa demanda no es posible porque "nos llevaría a litigios y contenciosos durante mucho tiempo". En su opinión, no solo se trata de integrar los elementos en el paisaje, sino de "hacerlo bien", un objetivo en el que ha admitido que se debe actuar con "empatía" hacia los agentes locales a los que es partidaria de integrar en el proceso pues a veces "se ven solo como simples proveedores de suelo".

El problema está también en Aragón. Algunas localidades de la comunidad aragonesa, como en el Maestrazgo, se encuentran en la actualidad divididas entre los que están a favor de las instalaciones de estos parques y los que no. Para algunos supone la creación de nuevos puestos de trabajo y la llegada de nuevos habitantes a aquellos pueblos que se encuentran cada vez en riesgo de despoblación. Sin embargo, la oposición, considera que la construcción de estos os parques afecta negativamente el patrimonio paisajístico y natural en zonas donde el turismo es uno de los activos más valiosos.

En Aragón se pusieron en servicio en 2020 994 nuevos megavatios de energía limpia, el 24,7% de toda la potencia verde instalada en España. La comunidad fue, tras Extremadura, la segunda comunidad autónoma que más incrementó en 2020 la potencia instalada renovable, que ya supone el 71,5 % de toda la capacidad de producción de la región.

La ministra, en su intervención, ha defendido el papel de las energías renovables "responsables y protectoras de la biodiversidad" en la transformación energética y ha dicho que se trabaja para que afecten lo menos posible a las personas y los ecosistemas.

Ribera reconoce lo "horroroso" que resulta a veces las imágenes de aerogeneradores en mitad del mar o en el horizonte pero recuerda que nos encontramos en un momento crucial para la transformación energética y que lo ideal sería "explorar el espacio intermedio" para tratar de integrar renovación y protección del paisaje y la avifauna "y no quedarse en el todo vale o todo no vale porque no me gusta".