Aragón levantará en las próximas horas los confinamientos perimetrales de la comarca de Valdejalón, la localidad de Calatayud y los municipios que se engloban en las zonas básicas de salud de Luna, Tauste, Borja y Casetas. En el caso de esta última, el municipio de Casetas como tal no estaba confinado, pero pertenece al área de la comarca de la Ribera Alta del Ebro donde ha mejorado la incidencia. Es decir, localidades La Joyosa, Pinseque o Torres de Berrellén, del área de salud de Casetas, ya no están en un territorio cerrado. La orden se publicará hoy y entrará en vigor a las 00.00 horas de mañana sábado.

De este modo, los confinamientos se mantienen en la localidad de Jaca y a las zonas básicas de salud de Gallur, Alagón, Ejea y Sádaba, donde se continúan con las restricciones a la movilidad y el nivel de alerta 3 agravado.

La relajación de las medidas en algunos de los territorios se preveía, ya que la incidencia acumulada de covid ha mejorado mucho en la última semana. En Calatayud, la tendencia de los últimos días es claramente descendente y el nivel de afectación ha llegado a 124 casos por 100.000 habitantes en 7 días ayer. En la comarca de Valdejalón, esta incidencia ha descendido a 58 casos por 100.000 habitantes en 7 días.

En las Cinco Villas, las zonas de salud de Luna y Tauste han experimentado un descenso muy rápido de la incidencia, donde la primera no ha tenido casos desde hace 7 días y la segunda llega a 125 casos por 100.000 en 7 días a día de ayer, con una tendencia muy clara a la baja. Por otro lado, las zonas de salud de Ejea de los Caballeros y de Sádaba siguen con nivel de afectación alto (237 y 548 casos por 100.000 habitantes en 7 días ayer), con una tendencia a mantener la incidencia e incluso al aumento en Sádaba.

También hay diferencias en los territorios de las comarcas de Campo de Borja y de Ribera Alta del Ebro. Las zonas de salud de Gallur y Alagón son las que han tenido la mayor afectación y, en la actualidad, siguen con niveles altos (536 y 173 casos por 100.000 habitantes en 7 días, ayer), mientras que el resto de zonas (fundamentalmente, Borja y Casetas) tienen menos afectación.

Por último, en el municipio de Jaca se aprecia una tendencia descendente en los últimos días, si bien la incidencia actual todavía se sitúa en niveles altos, con 251,4 casos por 100.000 habitantes en la última semana, lo que determina el mantenimiento de las actuales medidas.