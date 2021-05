La Asociación de Sumilleres de Aragón ha convocado la tercera edición del Curso de Sumilleres de Aragón, cuya formación teórica tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Zaragoza a partir del mes de septiembre y hasta junio del 2022.

Pepe Puyuelo, presidente de la Asociación de Sumilleres, Carmen Urbano, directora General de Innovación y Promoción del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Mayte Barra, vicepresidenta de HORECA Zaragoza y Pilar Fernández, directora del Área de Formación de la Cámara de Comercio, presentaron esta tercera edición.

El curso está dirigido a profesionales de la hostelería que deseen ampliar o completar su formación: maîtres, jefes de sala y camareros que deseen ser sumiller, y también a profesionales de la distribución de vinos y demás productos agroalimentarios, profesionales de bodegas, así como cualquier persona interesada en formarse como sumiller profesional.

El objetivo del curso es capacitar profesionalmente a nuevos sumilleres a través de una formación rigurosa teórica y práctica, que al igual que en las dos promociones anteriores estará avalada y acreditada por la Escuela de Hostelería de Barcelona, informa la Asociación de Sumilleres.

El curso son 400 horas distribuidas en módulos teórico prácticos impartidos en clases en teóricas el Aula de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, y clases prácticas en el Restaurante Absinthium.

Igualmente se harán distintas formaciones en el aula de baristas de Cafés El Criollo, Centro de formación Jorge Rébola (Panishop) y en aula de catas de cervezas La Zaragozana, así como en otros escenarios por determinar en los viajes que a lo largo del curso se realizarán.

El profesorado cuenta con profesionales de trayectoria exitosa en el mundo de la sumillería y la agroalimentación, especialmente en el mundo de la viticultura, vinicultura y enología.

Así figuran como formadores Raúl Igual y Manu Jiménez, ambos campeones de España de sumilleres; Fernando Mora, Master of Wine; Jordi Bort, Jesús Solanas, Roberto Chueca, Ángel Campo, Oscar Martínez y otros.

Los directores del curso son Pepe Puyuelo y Juan Muñoz, presidente de la Academia de Sumillería Española.

En el mes de mayo de 1994 se crea la Asociación de Sumilleres de Aragón, la más antigua junto con las de Asturias, Cataluña y la de Castilla León.

Poco tiempo más tarde se realiza el curso de sumiller profesional que constituyó todo un hito en la época y considerado uno de los más completos realizados hasta ese momento en el ámbito nacional. Y más tarde se hizo la segunda promoción contando, igualmente, con los profesores y formadores más prestigiosos de España.

Fruto de esas dos promociones se acreditaron como sumilleres titulados el turolense Raúl Igual, mejor sumiller de España en 2010 y más tarde Advanced Sommelier of the Court of Master Sommelier’s Education Program y también candidato español al concurso ASI Mejor Sumiller del Mundo (Tokio 2013) y candidato español al concurso ASI Mejor Sumiller de Europa (Mónaco-San Remo 2013).

Otro de los profesionales que salieron de las aulas aragonesas fue Manu Jimenez zaragozano y mejor sumiller de España en 2017 y con experiencias de trabajo en el exterior como su paso por Noruega y otros países en «casas» de gran prestigio.

Por su parte, el también zaragozano Guillermo Cruz, fue mejor sumiller de España en 2014 y posteriormente ha estado en los mejores restaurantes de España y liderando diferentes proyectos enológicos.

El viñador aragonés Fernando Mora es uno de los catorce nuevos MasterofWine (MW), nombrados por el Institute of Masters of Wine (IMW) con sede en Londres.

Actualmente, son 369 los profesionales que disponen de este prestigioso título en todo el mundo, trabajando en 29 países. Entre ellos enólogos, compradores de vino, periodistas, gestores de bodegas, distribuidores, educadores y académicos.

La Asociación de Sumilleres de Aragón quiere poner en valor su trayectoria y "aprovecharse" de sus queridos colegas para poner en marcha la tercera promoción de sumilleres.