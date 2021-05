La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha hecho pública hoy una sentencia en la que estima, en su totalidad, el recurso que la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón presentó el pasado 11 de septiembre de 2020 contra la orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón SAN/841/2020, de 9 de septiembre, que modificaba parcialmente la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio.

En concreto, la orden de 9 de septiembre establecía restricciones en las reuniones sociales y fijaba un límite de cincuenta personas cuando la reunión tuviera lugar en espacios o locales cerrados, y de cien personas, cuando estas reuniones se produjeran al aire libre. Esta medida fue dictada en un periodo donde no había estado de alarma. Por ello, y atendiendo a esta circunstancia, entiende el tribunal que la orden dictada por el Gobierno de Aragón restringe, sin amparo normativo alguno, un derecho fundamental y con la máxima protección en la Constitución como es el derecho de reunión.

Los magistrados argumentan también que no se debe confundir la posibilidad de restringir o limitar actividades económicas o empresariales con la suspensión de un derecho fundamental como el de reunión. La razón estriba en que las actividades económicas o empresariales, por motivos graves de lucha contra la pandemia, pueden limitarse o restringirse siempre con la debida justificación y proporcionalidad, pero un derecho fundamental no. Continuando con esta argumentación resaltan que “la única limitación al derecho de reunión que permite el estado de alarma viene dada por la imposibilidad de circular en determinados lugares o momentos, siendo el de circulación instrumento del de reunión, pero no hay ninguna limitación directa del derecho de reunión”.

El tribunal manifiesta en su resolución que echa en falta una completa normativa de rango orgánico y estatal en la que fundar esta limitación y añade en sus razonamientos que, la orden, al tratarse de una disposición general debería haberse cumplido diversos trámites previos para su aprobación.

Repollés: "La sentencia no cambia nada"

La consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés, ha afirmado este viernes que la sentencia del TSJA "no cambia absolutamente nada" respecto a la situación actual. " Se refiere a las medidas del 9 de septiembre, cuando había 435 contagios diarios y una incidencia alta, duplicada en una semana. Era exigible tomar aquellas medidas en aquel momento por la situación, no teníamos entonces decreto ley ni nada, pero esa orden se basaba en la orden nacional a la que se acogían todas las comunidades. Desde octubre ya nos movemos por la ley 3/20/20, la nuestra. Así que la sentencia no cambia nada las actuaciones que la DGA va a llevar a cabo respeto a medidas restrictivas y de confinamientos”, ha dicho.

Al mismo tiempo, ha adelantado que la DGA recurrirá la decisión. "Respetamos las decisiones de la justicia, pero los servicios jurídicos de la DGA consideran que la decisión no es la adecuada y se va a presentar un recurso", ha dicho.