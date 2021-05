Las diferentes administraciones europeas aprobaron este jueves que el conocido como pasaporte covid entre en vigor el 1 de julio. Este instrumento, muy demandado por las empresas del sector turístico para garantizar más actividad este verano, se ha creado con el objetivo de tranquilizar tanto a los viajeros como a los receptores de turistas y favorecer la movilidad dentro de la Unión Europea. De momento parece que su efecto no ha sido inmediato. En los últimos días se han suspendido tres chárter que iban a salir desde el aeropuerto de Zaragoza por la falta de demanda.

Los cuatro aviones iban a partir a lo largo del verano y a diferentes destinos del viejo continente. El primero iba a despegar, en teoría cargado de aragoneses con ganas de viajar, el 27 de julio hacia Rusia. El segundo salía el 30 de agosto a Polonia; el tercero, un día después, el 31, hasta Rusia también; y el cuarto y último estaba programado para el 6 de septiembre e iba a llegar a Croacia.

Hasta el momento se había reservado alguna plaza en estas aeronaves pero no todas las esperadas por lo que, según fuentes del sector, los touroperadores han preferido no arriesgar y no esperar a comprobar si los vuelos se llenaban ante el peligro de incurrir en pérdidas si no cubrían un cupo mínimo.

Estos vuelos los contratan las diferentes touroperadoras y los venden como paquetes cerrados a las agencias de viajes, que son los minoristas de este mercado. Según explican estos últimos, la tendencia está siendo esperar todo lo posible a reservar las vacaciones ante la incertidumbre que provoca el covid. Y, además, los destinos predilectos este año están mucho más cerca que antes de que irrumpiera la pandemia. Nada de Maldivas, Tailandia o, ni siquiera, Italia. Las islas Baleares y las Canarias son los destinos más buscados.

Ante esta situación, otras aerolíneas como Air Horizont, que nació en Zaragoza y que se reconvirtió en una compañía de vuelos chárter tras probar suerte en el mercado de los viajes regulares, tampoco trabajará este verano desde el aeropuerto que le vio nacer.

Hasta ahora han estado trabajando llevando a los equipos deportivos aragoneses (como el Casademont Zaragoza) hasta sus destinos en las competiciones europeas pero ahora que acaba la temporada vuelven a Italia, donde sí que han encontrado un hueco en el mercado.

Vuelos regulares

Más allá de los charter, las aerolíneas que trabajan desde Zaragoza, como Vueling, Volotea, Air Europa y Ryanair están ampliando su oferta desde la capital aragonesa y están reestableciendo líneas anuladas por la pandemia. La compañía irlandesa, por ejemplo, va a poner en marcha en junio viajes a Viena, que ya estaban anunciados desde hace meses.

No obstante, desde las agencias de viajes alertan de que este año se están dando «los mismos problemas que siempre con los cambios de operativa de las aerolíneas regulares». «Los pasajeros siguen sufriendo anulaciones a última hora, sí», lamentan desde Viajes Área, que trabajan para cubrir a sus clientes ante este tipo de sucesos.

Por su parte, José Manuel Clúa, de Viajes Godó, explica que sí, que tímidamente la gente se va acercando hasta su local, «aunque sobre todo a preguntar». «Se buscan muchas casas individuales para no tener contacto con nadie», dice. Sobre los precios, trata de rebajar las expectativas de los viajeros. «La gente se cree que, después de un año tan malo, los precios están por los suelos. Pero no, están como siempre. Precisamente los hoteles y las operadoras quieren sacar rédito ahora y recuperar un poco de lo perdido. Vamos, que a Canarias por 200 euros no te vas», argumenta.

Y en Viajes Pirene han notado un aumento de la demanda dentro del territorio gracias a los bonos turísticos impulsados por el Gobierno de Aragón, que todavía no están disponibles pero implican descuentos de hasta el 40% en los alojamientos de la comunidad. Fuera de la autonomía, Canarias y Baleares son los destinos más demandados, aseguran.