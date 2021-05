Adaptarse al entorno digital y desarrollar sus competencias par hacerse un hueco en el mercado laboral. Esta es la misión y el objetivo que tienen en mente las personas inscritas en el curso 45+ que ofrece la Cámara de Comercio de Zaragoza, una formación destinada a la orientación laboral de personas entre 45 y 60 años centrada en las competencias digitales como eje. Según explicó la responsable del proyecto y del área de Formación y Empleo de la institución, Ana Muñoz, ahora trabajan con un grupo de formación básica, y buscan reunir a otras 10 u 11 personas para poder formar otro.

El programa está financiado por las Cámaras de España y Zaragoza y el Fondo Social Europeo. El año pasado se inscribieron 112 personas, de las que 80 participaron en las actividades, y como norma general, según señaló Muñoz, más del 60% de los alumnos son mujeres.

La brecha digital aparta a las personas adultas cada vez más del acceso al empleo, siendo el colectivo de 45 o más años uno de los más afectados. Por ello, buscan ayuda en estos cursos con la expectativa de adaptarse al entorno digital en el que se mueve la realidad laboral hoy en día. "Poco a poco las herramientas digitales están cobrando más partido en el acceso al trabajo y hay que adaptarse continuamente. Está cambiando, es variable y hay que acostumbrarse porque no somos nativos digitales", aseguró Berta durante la pausa de una de las clases formativas a las que asiste.

En el trabajo hay cada vez más herramientas que "se desconocen" y por ello cree que hay que estar "continuamente formándose". Berta consideró que tanto ella como personas de su misma edad y en la misma situación tienen experiencia y "grandes" cualidades, pero el ámbito digital se les escapa y eso les priva de encontrar un puesto de trabajo. "El problema es que no estamos formados, entonces hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. En mi trabajo he venido desarrollando algunas habilidades digitales pero otras no las he utilizado, y quiero complementar aquellas que en mi día a día no he tenido", explicó Berta.

A diferencia de los más jóvenes, aragoneses como Berta opinan que ellos no han "nacido" con la tecnología y eso les pasa factura. "Las empresas tienen una preferencia por la juventud, pero las medianas y grandes empresas tienen que formar a sus trabajadores", añadió. En este contexto, es consciente, además, de que los perfiles personales en la red son fundamentales. "Páginas como Linkedin son básicas, porque hay que adaptar también el perfil en la web. Viene muy bien alguien que te asesore, te de información, se mueva en este mundo. Mis últimos contactos laborales fueron a través de paginas web", reconoció.

Evidentemente, el objetivo entre ceja y ceja es conseguir un empleo. Estos cursos lo persiguen, y en alguno de los casos han dado sus frutos. Esta es la segunda edición del curso, pero el año pasado algunas personas como Teresa encontraron trabajo. "Pude colocarme cuando acabé, pero fue puntual. Fueron dos meses en la anterior empresa que estuve", manifestó. Si bien, en su opinión, son contratos "futuribles que no solucionan", lamentó. En cualquier caso, la experiencia fue "muy bien". "Como está dirigido a personas de 45 o más como yo, fue muy buena experiencia. Porque nunca viene mal aprender de competencias digitales, y más en estos momentos, y ves un aliciente en el hecho de conocer a gente en tu misma situación", enfatizó Teresa.

Fuera "probatinas"

"A esta edad es muy complicado encontrar trabajo con visos de seguir mirando al futuro. Y es que no estamos para hacer probatinas y hacer un esfuerzo para que luego no te contraten", aclaró esta zaragozana, reconociendo que estos cursos le han hecho saber cosas que antes no conocía. Además, aseguró que todavía tienen mucho que decir, laboralmente hablando. "Ponen mucho el foco en gente joven con becas, que tienen todo el futuro por delante, pero nosotras a nuestra edad tenemos mucha experiencia y la experiencia es un grado", apostilló.