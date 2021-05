Los menores aragoneses han sido, junto a los mayores, los grandes sufridores de la pandemia. En muchos casos han necesitado, ellos y por extensión sus familias, ayuda para alimentación, primordialmente. El Ayuntamiento de Zaragoza atendió a 17.500 familias; Cáritas, a 5.300 hogares; Cruz Roja, a 7.614 personas, todos ellos en Aragón, aunque no todos con menores a su cargo.

A los más pequeños, el coronavirus «les ha afectado a toda su vida, desde no poder ir al colegio, ni a actividades extraescolares, ni deporte, ni parque, ni salir de casa... también en la sociabilización, aunque aquí va por edades, ya que muchos lo han hecho a través de las redes sociales». Así lo cree Isabel Jiménez, jefa de programas de Infancia del Ayuntamiento de Zaragoza, aunque no es la única, ya que organizaciones como Unicef, Cáritas o Cruz Roja también son de la misma opinión: han perdido «convivencia con sus iguales, que en muchos casos se han reducido a la telefonía» y esos recursos no han sido iguales para todos, explica Carlos Gómez Bahillo, director de Cáritas Diocesana de Zaragoza. Y el futuro no es muy halagüeño, ya que el coronavirus dejará huella en la salud mental de los adolescentes.

El 1 de enero de 2020 vivían en Aragón un total de 221.733 menores de 18 años, un año en el que el 21,9% de esos niños y jóvenes vivían en riesgo de pobreza o exclusión social. De hecho, el año pasado administraciones y organizaciones atendieron a más usuarios que en los últimos años y vieron incrementadas también las partidas en ayudas. Los números son fríos, pero revelan una realidad que no puede dejar indiferente a nadie. Y cuando se habla de niños, detrás hay una familia que sufre. «La pandemia ha sido una situación sobrevenida, que ha colocado en una situación difícil a muchas familias, muchas de ellas que anteriormente nunca habían venido a Servicios Sociales», explica Jiménez; «porque se cortó toda la actividad económica». En 2020 el consistorio zaragozano ayudó económicamente a 17.500 familias, frente a las 12.000 de un año antes, «un incremento importante», señala la jefa de programas de Infancia; y la cuantía también ha aumentado en dos millones de euros respecto al año anterior.

Las ayudas han sido primordialmente «para alimentación», puesto que hubo moratorias de desahucios, cortes de luz y gas. Aunque también se ha notado la brecha digital porque pone de manifiesto «las desigualdades a nivel de infancia vulnerable», asegura Jiménez. Muchos niños no disponían de recursos para recibir la información por parte del colegio, y también las familias porque «no hay medios, pero tampoco conocimientos» ya que muchos de los trámites se realizan a través de internet.

Violencia

La vulnerabilidad de los menores se ha visto también en las notificaciones de maltrato. De marzo a mayo se recibieron 52 notificaciones y a lo largo del año hubo un descenso del 20% de llamadas, «o sea, que el sistema ha seguido funcionando, aunque sea con servicio telefónico» porque «las puertas han estado cerradas pero se ha seguido trabajando», apunta Jiménez. Ese descenso de notificaciones puede deberse a que «no se detectan si no ves al niño» ya que la alarma suele saltar en el colegio, en los centros de salud, las actividades extraescolares, los centros de tiempo libre», aunque en estos casos se hacía seguimiento por parte de especialistas.

La pobreza y la digitalización ha sido también lo más reclamado por las familias atendidas en Cáritas, que en 2020, ofrecieron 14.196 ayudas por valor de más de 2.257.253 euros, frente a 9.000 ayudas directas anuales de años anteriores. De hecho, se apoyó a 5.332 hogares y 11.518 personas. La crisis del coronavirus «ha acelerado la precariedad, pobreza y riesgo de exclusión de muchas familias, que se han quedado sin empleo y tienen escasas posibilidades de encontrar uno nuevo», señala Carlos Gómez Bahillo. Desde Cáritas han visto que la digitalización ha sido una dificultad para las familias, por carencia de habilidades o por falta de medios; por eso han potenciado la formación y el acceso a material, además de la labor de apoyo y acompañamiento habitual de los agentes de la organización.

Sofía: «Cruz Roja me ayudó con comida y los deberes»

Sofía llegó a España hace «mucho», dice, «hace unos 20 años» y desde hace más o menos seis años recibe seguimiento integral por parte de Cruz Roja. Tiene tres niños, un adolescente de 13 y dos gemelas de 9, que durante los meses de confinamiento lo pasaron «muy mal porque estaban muy aburridas y querían salir». Para ellos, Cruz Roja fue y sigue siendo una gran ayuda ya que «les hacían videollamadas, les ayudaban con los deberes y jugaban con ellos, además de traerles a casa materiales, juegos» y no solo eso, también comida, reconoce esta nigeriana que reside en Zaragoza. «Nos ayudaron con comida, con alimentación para la familia» y además, les facilitaron en su domicilio tablets para poder seguir con las clases del colegio. Afirma que los pequeños necesitaban ayuda tanto material como mora l, «las dos cosas». Y es que «yo no sabía hacer los deberes con ellos». Desde Cruz Roja se organizaron grupos vía online con otros niños y «ahí hablaban», hacían los deberes con ellos «porque yo no sabía» y «jugaban con ellos», facilitándoles no solo esa ayuda con los ejercicios del colegio si no también «nos traían materiales para manualidades y juegos», señala Sofía, quien reconoce que «a los niños les gustaba mucho, se les hacía corta la videollamada y querían más». La situación ha cambiado, los pequeños ya van al cole y han comenzado las actividades organizadas por Cruz Roja y «ahora están mucho mejor». El viernes, la nigeriana los estaba apuntando a las colonias de verano de la asociación, organizadas para conciliar la vida familiar y laboral, y «están con muchas ganas de comenzar». En cuanto al futuro, Sofía tiene «ganas de que la pandemia acabe y todo sea un poco más normal. Ese es mi deseo».

Elisa Torres sabe también lo que es trabajar con los grupos más vulnerables; de hecho, el 83% de las familias con hijos de 0 a 6 años atendidas por Cruz Roja está en pobreza extrema; el 96%, en riesgo de pobreza y exclusión social; y el 54% experimenta privación de material severa. «El año 2020 fue duro para todos, pero sobre todo para las personas en extrema vulnerabilidad», señala la responsable de Pobreza de la organización. El año pasado atendieron a 7.614 personas, «no todas con hijos menores, pero es una cifra muy importante». En las familias con niños, las principales carencias fueron «no poder cubrir el gasto de salud de sus hijos, no solo medicación, si no también gafas, audífonos... todo se incrementa con el desempleo», reconoce, para añadir que existe además «el impacto de género» porque los niños están en casa sin colegio y la mujer tiene que ir a trabajar. Y es que «el cuidado de los niños recae en un porcentaje muy importante en la madre», señala Torres, que añade que el 63% de las familias con las que trabaja Cruz Roja, es la madre la que se ocupa de los hijos.

Cuidar la salud mental

Para paliar la situación, la mejora en la parte económica debe ir en paralelo con la mental, de hecho se organizan talleres de ventilación emocional. La salud mental es también lo que más preocupa a Unicef, además intentar minimizar esa brecha digital, con donaciones de táblets y ordenadores. Pero Karina Tirado, coordinadora de Unicef Comité de Aragón, hace hincapié en la atención sanitaria en el ámbito de la salud porque espera que «el impacto no sea irreversible» porque «ya vemos indicios y tenemos que estar preparados para que esto afecte lo menos posible».

Organizaciones e instituciones intentan paliar la situación de vulnerabilidad de las familias. El Gobierno de Aragón ha reforzado durante la pandemia los servicios, y ha puesto en marcha una asesoría emocional para jóvenes, un servicio de intervención familiar; una convocatoria de becas para participar en actividades juveniles y colonias, con aportaciones de 400 euros (100 más que el año anterior), y de subvenciones a entidades sociales y un servicio para facilitar la conciliación a familias