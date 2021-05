Comisiones Obreras (CCOO) ha advertido de que para asegurar los grupos burbuja durante el mes de junio hay que mantener la dotación de monitorias de comedor.

En una nota de prensa, el sindicato ha recordado que a lo largo de este curso, muchas monitoras de comedor se han quedado sin trabajo. Además se han encontrado con serias dificultades para solicitar prestaciones por desempleo, debido a "una mala gestión" del SEPE --Servicio Público de Empleo Estatal--.

A todas estas dificultades se suma "la situación laboral que afrontarán muchas compañeras este final de curso", según la organización. En junio se produce un cambio de horario lectivo en los centros educativos, lo que significa una reducción de comensales y en anteriores cursos esto ha supuesto el cese de los contratos de parte del personal de monitoras de comedor.

CCOO consiguió el aumento de dotación de monitoras de comedor en algunos centros educativos de la provincia de Zaragoza y Huesca, con el fin de asegurar la funcionalidad de los grupos burbuja en los centros educativos.

No obstante, el sindicato ha comentado que si no se mantiene la dotación de monitoras de comedor a lo largo de junio, no se van a poder asegurar los grupos burbuja.

Por ello, debido a la situación actual, y siendo este curso "extraordinario" en todos los sentidos, CCOO ha pedido que la plantilla en su totalidad siga contratada este mes de junio. A la central sindical le preocupa que "después de un curso difícil y con el extremo cuidado que se ha trabajado con los grupos burbuja, todo quede trastocado en estas últimas semanas".