Asunción Losada es un nombre que va a hacer historia porque a partir de la semana que viene va a ser la primera mujer que ejerce de fiscal superior en la comunidad autónoma. ¿Cómo lo asume? ¿Qué significa para usted?

Ser la fiscal superior de Aragón es un reto profesional y un honor la designación. Ahora toca trabajar en mejorar la eficiencia de la institución. Significa eso con independencia de que sea mujer que comprendo que mediáticamente es relevante, pero el fiscal es fiscal sea hombre o mujer. Eso sí, si sirve para que otras mujeres vean que se puede acceder a los puestos en condiciones de igualdad pues bienvenido sea.

Algunos sectores de la sociedad tachan a la Justicia de patriarcal. ¿Cómo lo ve usted?

Llevo 39 años siendo fiscal y nunca he sentido trato patriarcal, sino de compañerismo. Siempre me he sentido una más. También se habla de techo de cristal, pero hay que destacar que con la incorporación de mi compañera de la comunidad de Madrid va haber ocho mujeres en la Junta de Fiscales Superiores y en Aragón ya hay una mujer al frente de la Fiscalía Provincial en Teruel. Ese cristal se había roto mucho tiempo antes de mi llegada.

¿Cuántas mujeres son?

Las mujeres presentes en las diferentes fiscalías de la comunidad autónoma representan un 55,7% por lo que somos mayoría. Conforme se cumplen años y la experiencia es un grado se va ascendiendo.

¿Considera que usted está ahí por una cuota de igualdad?

Tengo la total seguridad de que he sido elegido por mi experiencia, mi currículum y los años de trabajo. Llevo 39 años en la carrera fiscal, siendo mi primer destino Bilbao, hasta que llegué en 1991 a la Fiscalía de Zaragoza teniendo que atender desde el juzgado de instrucción, de lo penal hasta acabar siendo la fiscal coordinadora de lo que antes se llamaba violencia familiar en el año 2000. Posteriormente fui la especialista en siniestralidad laboral y también de lo contencioso administrativo. Desde el año 2008 estoy como teniente fiscal de Zaragoza.

En su repaso por los diferentes puestos en los que ha estado al frente resalta uno, el de violencia familiar que es el germen de la especialización en violencia machista. ¿Ha cambiado mucho?

Cuando fui designada para tal cometido la preocupación sobre este tema estaba en una fase incipiente. Ha evolucionado mucho y lo valoro especialmente legislativamente porque ha permitido crear juzgados especializados, las mujeres son atendidas por operadores jurídicos especializados... Se ha avanzado muchísimo, aunque todo es mejorable.

¿Esta especialización aspira a implantarla en otros ámbitos? Se me ocurre, por ejemplo, representantes del ministerio público que solo realicen juicios con jurado como ocurre en otras partes de España.

Mi función es de coordinación y representación, por lo que la distribución de las tareas siempre es función de los fiscales provinciales. Sin duda, desde la Fiscalía Superior de Aragón se pueden dar criterios sobre algunas materias. También hay que tener en cuenta dos cosas: que las especialidades las crean la Fiscalía General del Estado y el volumen de casos. El tema de los tribunales populares que usted me propone lo descarto porque no hay tantos juicios de este tipo en las tres provincias.

Estuvo en siniestralidad laboral. ¿Cuál fue su aprendizaje en dicha especialidad?

Realmente el paso por esta materia fue especialmente interesante porque los delitos que afectan a la siniestralidad laboral constituyen una parte importante de todo el elenco de delitos en los que nosotros intervenimos. Afortunadamente son pocos casos en los que intervenimos, aunque siempre graves. En estos casos acabas interesándote por una problemática existente y por lo que implica el accidente no solo en la víctima, sino también en la empresa.

Ese análisis propio de las problemáticas está plasmado en una memoria que de forma anual la Fiscalía remite a las Cortes de Aragón, es decir, al poder legislativo. ¿Pretende arrojar algo de luz a los que tienen que tienen el poder de legislar?

Nuestra función es la de aplicar las leyes. Nosotros hacemos una memoria, la Fiscalía General del Estado otra y eso se remite al Poder Legislativo y ya... que cada uno saque las conclusiones que tenga que sacar.

¿Qué objetivos se ha marcado al frente de la Fiscalía Superior de Aragón?

Estoy especialmente preocupada por los medios personales y materiales que tiene la institución para dar el mejor servicio. Debemos trabajar acorde a los tiempos y es verdad que el sistema Avantius ha ayudado mucho, pero hay otras cosas que mejorar. Asimismo, quiero trabajar en mejorar la coordinación, colaboración y organización para trabajar todos a una en los problemas, juntar criterios y buscar soluciones.

¿Qué es lo más necesario en estos momentos a corto plazo?

Lo que era más necesario lo acaban de aprobar. Estamos pendientes de la implantación de la Nueva Oficina Fiscal (NOF), pero ya se han dado pasos en la contratación de más personal, lo que se traduce en que tres puestos de refuerzo (dos en Zaragoza y uno en Huesca) dejan de ser temporales y que la Fiscalía Superior de Aragón, que compartía personal del cuerpo de auxilio, gestión y tramitación con la Provincial de Zaragoza, va a tener dos funcionarios.

Y en cuanto a fiscales. ¿Faltan?

Esa pregunta la haga usted aquí como en Andalucía o en Castilla y León le dirán que sí. Siempre hace falta más fiscales, pero es importante que los que cada Fiscalía tenga se organicen de tal forma que sean lo más productivos posible. En estos momentos tenemos un fiscal de refuerzo en la provincia de Zaragoza que si está de refuerzo es porque es necesario. Tenemos a unos fiscales con gran categoría y con gran experiencia jurídica en todo el territorio. Es muy importante gestionar bien el trabajo.

Hablaba usted de la Nueva Oficina Fiscal . ¿Ya tiene fecha?

Se acaba de aprobar la relación de puestos de trabajo y a partir de este momento es la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón la que tiene que decidir cuándo poner en marcha este nuevo sistema. Los funcionarios son de su competencia.

¿Qué va a suponer exactamente?

Una mejor gestión del trabajo, sobre todo porque entre los puestos que se crea está el de responsable de control y registro de estadística y calidad que es como una auditor interno para que todo vaya bien.

¿Se va a cambiar la forma de trabajar de los fiscales en Aragón? Me explico, en otros territorios de España el representante del Ministerio Público que está durante la instrucción es el que va a juicio. ¿Va a hacer algo así aquí?

Eso es competencia de las fiscalías provinciales, pero hay que pensar que eso solo puede realizarse en fiscalías pequeñas. Hay que pensar que el fiscal actúa igual esté dónde esté.

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, fue antes ministra de Justicia por el PSOE. ¿Está la Fiscalía politizada?

Nosotros aplicamos leyes, no política. En mis 39 años en ejercicio nunca me han dado una instrucción política.