Aunque la actividad se ha ido recuperando poco a poco, desde la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Aragón no creen que este año se vuelva al ritmo del periodo prepandemia. «Aunque avance la vacunación, mientras las ucis no dejen de estar tan comprometidas es difícil poder hacer esa afirmación. Ojalá en octubre o noviembre tengamos una actividad más normal, pero para regresar a las buenas cifras de antes habrá que irse al 2022», señala a este diario Javier Arredondo, presidente de este colectivo aragonés.

El año pasado lo tilda como «catastrófico», con un bloqueo a los trasplantes «nunca visto antes», dice. «La ola que tuvimos en Aragón en verano nos hizo mucho daño», cuenta. Si las listas de espera convencionales han crecido en Aragón por culpa de la pandemia, la de los pacientes que esperan un órgano también. «Claro que ha repercutido. Si habitualmente tenemos entre 5 y 6 pacientes en la comunidad, ahora hay entre 10 y 13. No es mucho y en comparación con otras comunidades, Aragón tiene buenos datos», indica Arredondo. «La espera media para un trasplante hepático es de tres meses y en ese tiempo ha subido ahora un poco. Eso sí, los que vienen con código urgente se han estado haciendo con total normalidad y nunca se han retrasado», añade el presidente.

Él pasó el covid en enero, «afortunadamente» de manera leve, pero no le consta que la mortalidad haya tenido especial incidencia entre estos enfermos hepáticos. «Sí hemos tenido casos de contagios, pero no un nivel de fallecidos más alto por el covid, al menos entre nuestros socios. Creo que a nivel nacional se ha dado esta situación porque al ser pacientes inmunodeprimidos la afección no ha sido tal», argumentó Arredondo.

Desde esta asociación aragonesa no han dejado de mantener el contacto con los enfermos a pesar de la pandemia. El teléfono ha sido el gran aliado, así como la trabajadora social. «Ha estado llamando a los más vulnerables para saber cómo estaban o simplemente por hablar, porque estaban solos en casa sin que nadie les pudiera visitar», dice el presidente.

La mayoría de los trasplantados en Aragón ya están vacunados, aunque consideran que, dado su perfil, quizás deberían haber sido incluidos antes en el proceso. «Nos hubiera gustado haber sido citados antes, pero creo que muchos colectivos pensarán como nosotros. Se ha dado un acelerón importante, pero sí hay algún fallo que corregir. Por ejemplo, los trabajadores sociales que tratan con nosotros no han sido vacunados a pesar de que están en contacto con personas vulnerables», apuntó Arredondo.

Una de las cosas «positivas» que parece que sí ha dejado la pandemia es la atención telefónica a muchos pacientes para cuestiones que no requieren de un desplazamiento al hospital. «Los socios me trasladan que les gustaría que esto se mantuviera, sobre todo los de Huesca y Teruel, que no tienen que venir hasta Zaragoza. Si unos resultados se pueden dar por teléfono, se ahorran un viaje», dice. También apuestan por poder hacer las analíticas en un hospital de referencia cercano, que no sea alguno de la capital, y evitar así viajes y gastos.