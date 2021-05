Cuando cae el sol la espalda de Armeña se enciende en la roca. Es de esos rincones mágicos del Pirineo poco masificados hasta que en verano se aventuran algunos hacia Cotiella. A los pastos llegan las cabras y las vacas. En Barbaruens vivían en esta calma hasta que un reportaje mostró los encantos de las gorgas de su Aigüeta. "Llega la Semana Santa y empiezan a traer a gente. Bajan y suben a toda velocidad con las furgonetas", se queja Luis Araguás, su alcalde pedáneo. "Ahora para venir se lo tienen que pensar", dice en referencia al corte de la N-260 que ha alargado su confinamiento.

No hay mal que por bien no venga. La ampliación del cierre de la carretera ha ahuyentado a los barranquistas que en verano fueron un problema en mitad de la pandemia para un pueblo donde apenas viven una docena de personas "casi todas jubilados", añade Luis. No hay casas rurales, ni aparcamiento. "Un día había cuarenta coches. Venían sin mascarilla".

Un desprendimiento obligó a alargar las obras del ensanchamiento del tramo que une Campo con el Valle de Benasque. Seira está justo en medio, entre los dos tramos de congosto del Ésera. Barbaruens pilla más arriba. Son siete kilómetros de curvas. Se tarda veinte minutos sin pasar de tercera. No hay ni tienda ni bar. Una vez a la semana sube un panadero y un frutero. Van a Castejón a comprar, al médico, la farmacia... "Tenemos una hora para hacer todo, porque si no hay que esperar para que te abran de nuevo", indica Luis sobre los inconvenientes.

Hay cinco horarios de paso. Se han adaptado para que los vecinos puedan hacer su vida. "Abren a las cinco y media de la mañana para que vayan los trabajadores de Veri", indica Daniel Larramona, alcalde de Seira desde hace diez años. La resignación y la paciencia reinan en una localidad de ganaderos, con un carpintero y una central eléctrica con cien años de antigüedad. "Como los alquileres en Benasque son más caros hay gente que se viene a vivir aquí. Es un lugar ideal", reivindica Larramona.

Como suele pasar en los pequeños pueblos una red de solidaridad es el apoyo entre sus vecinos. Uno hace el viaje para lo suyo y para los otros. "Pero eso ya se hacía antes de esto de la carretera", realza el edil pedáneo de Barbaruens.

En Seira aguanta la antigua cantina de los trabajadores de la central que aún tiene un escenario al fondo. En octubre, después de terminarse el primer periodo de obras, decidieron abrir una pequeña tienda aledaña al restaurante. "Es para los olvidos. La gente va al mercado a Castejón", indica el alcalde, que subraya que los repartos siguen siendo puntuales. Los obreros de la ruta suelen comer en este local y contribuyen a que el negocio resista abierto.

Emergencias

Las emergencias están cubiertas. Si hubiera alguna hay una ambulancia preparada en Castejón y otra en Morillo de Liena, más un refuerzo en Benasque. Si es necesario podrían ser atendidos en los hospitales catalanes de Viella o Tremp. Por el covid el consultorio que atendía martes y jueves se cerró y la telemedicina se impuso. "El otro día hubo un susto con un vecino que tenía síntomas de infarto. Pasó la ambulancia sin problemas. Si fuera posible vendría el helicóptero", afirma Larramona.

Las consultas de los especialistas se unifican o se adaptan a los horarios de apertura de la carretera. "Tenía que bajar con un familiar a Barbastro a unas pruebas. Era una hora más de trayecto al tener que ir por Castejón y no por Campo. Nos pusieron los horarios para que coincidiera o íbamos el día anterior a dormir", recalca Luis de Barbaruens. Se da la circunstancia de que el puente que cruza el Ésera hacia Barbaruens también se está ensanchando. "Un día lo cerraron y tuvimos que pasar por un antiguo vado", recuerda Luis.

La Comarca de La Ribagorza ha cambiado el vehículo escolar, más pequeño, y alterado la ruta y el horario de regreso para que los niños puedan ir y volver al colegio de Castejón de Sos. Las fechas marcan que a finales de junio esperan tener el acceso del Congosto del Ventamillo viable sin interrupciones.

"El día 26 tenemos previsto abrir la piscina municipal. Da mucha vida al pueblo cuando más gente estamos", apostilla Daniel Larramona sobre un futuro mejor. Seira aumentó su población con la pandemia de 143 a 161 habitantes. "Es que aquí se vive muy bien", insiste pese a las obras.

La reivindicación del túnel que salve el Ventamillo es la solución extendida

Los vecinos y vecinas de Seira confían en que la apertura del Ventamillo sin cortes se produzca a finales de junio, aunque saben que poder acceder a Campo no será tan fácil y tendrán que esperar más tras el considerable derrumbe que suspendió la apertura prevista para el pasado 14 de mayo. Sin embargo, la reivindicación de la construcción de un túnel que salve la parte final del congosto del Ésera es la mayoritaria y más difundida en Barbaruens, Abi, Seira Alto y La Colonia.

"Sería la solución más válida", indica Larramona, que recuerda la lucha histórica de la mejora de la carretera de entrada al Valle de Benasque y sus viajes a Madrid para promover el proyecto. "Lo correcto hubiera sido abrir un túnel en Campo y que saliera en El Run", profundiza Luis Araguás desde la montaña de Barbaruens.