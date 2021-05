Cerca de 200 aragoneses participan en la protesta de Madrid contra el nuevo sistema de elección de plazas de formación de especialistas aprobado por el Ministerio de Sanidad que abre la puerta, entre otras áreas, al inicio de la etapa laboral de los MIR (Médicos Internistas Residentes), EIR (Enfermeros Internistas Residentes) o los PIR (Psicólogos Internistas Residentes). Los médicos son el colectivo más afectado, dado el elevado número de plazas elegir.

Un autobús, fletado por el sindicato médico CesmAragón, ha salido a las 8.30 horas este martes desde Zaragoza con 80 sanitarios a bordo. Otros, sin embargo, ya viajaron ayer a Madrid o lo han hecho también hoy, pero en coches particulares. "El sistema de elección es muy injusto. Tras un año muy largo para prepararnos el examen, ahora todavía seguimos teniendo incertidumbre. Estamos eligiendo nuestro futuro y no se puede cambiar a un sistema, por probar, que puede dejar muchas plazas sin cubrir", explicaba a este diario Raquel Páramo, quien ha viajado en el bus desde Zaragoza.

El sistema aprobado por Sanidad y publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 19 de mayo establece que la elección de plazas se haga de manera telemática y sin información en tiempo real a los aspirantes sobre las opciones que quedan disponibles. Esto implica que desde este miércoles hasta el día 16 de junio, las 13.600 personas que se presentaron al examen y quieran optar a una de las casi 8.000 plazas rellenen a ciegas formularios larguísimos sobre las opciones que solicitan. "Rellenaremos opciones a ciegas y es una locura. El sistema falla y se cae cada dos por tres. Imagínate, si tienes el número 5.500 hay que poner todo ese número de opciones más un número extra. ¿Qué sentido tiene? Está claro que todas las plazas que pongas no nos van a gustar y puede darse el caso de gente que acabará haciendo la especialidad en algo que no le gusta", añadía Páramo.

El riesgo de las plazas desiertas

"No nos parece mal una opción telemática, pero con las mismas garantías que daba la presencialidad. Sabiendo qué plazas van quedando libres para tener cierta seguridad y opción a elegir", insiste. "Quedan dos semanas por delante de cierto miedo. Nos adjudicarán la plaza de nuestro futuro en un email y si la rechazamos, esa plaza quedara vacía".

Ahí está el otro problema, el riesgo de que muchas plazas queden desiertas porque los adjudicatarios prefieran repetir el MIR o irse al extranjero antes de cursar una especialidad que no desean.

El sector exige al Ministerio de Sanidad que habilite espacios amplios donde poder adjudicar las plazas con las distancias de seguridad o bien continúe con el sistema telemático pero con la posibilidad de informar a los aspirantes en tiempo real.

La protesta de Madrid cuenta con el apoyo del Foro de la Profesión Médica, que está conformado por el Colegio de Médicos, la Federación de Asociaciones Científico Médicas FACME, los sindicatos, la Conferencia Nacional de Decanos y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Asimismo, han mostrado su respaldo partidos políticos de todos los colores, desde el PP hasta Podemos.

Prácticamente todos los mayoritarios excepto el PSOE, formación a la que pertenece la ministra de Sanidad, Carolina Darias, responsable última del nuevo sistema y que no ha dado marcha atrás pese a la convocatoria de la concentración y la interposición, por parte de CESM, de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) solicitando la suspensión del procedimiento. El 17 de junio es la fecha de adjudicación de plazas y, por tanto, el tope para que las partes lleguen a un acuerdo, se pronuncie el TSJM o Sanidad imponga su sistema.