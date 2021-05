El acceso al 5G empieza a ser una realidad también en Zaragoza. La cobertura de Telefónica ya alcanza al 76% de la población de esta provincia. La capital aragonesa fue una de las siete primeras ciudades de España en tener esta tecnología que se considera revolucionaria —junto a Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Murcia— y se sitúa así al nivel de las grandes capitales europeas en materia de conectividad, lo que abre un amplio abanico de posibilidades en la digitalización de todo, algo clave para el desarrollo del internet de las cosas, la conducción autónoma o las llamadas ciudades inteligentes (smart cities).

No obstante, este es un primer avance técnico de lo que está por venir, ya que la calidad de la conexión ofrecida ahora no llega todavía al máximo nivel, ya que se hace utilizando el espectro compartido con el 4G. «Esto significa que es un 5G de primera generación. Hay un gran recorrido por delante y múltiples funcionalidades que se pondrán desarrollar en un futuro», ha apuntado el director general de Telefónica en la zona este, José Manuel Casas, en una rueda de prensa ofrecida este jueves en el ayuntamiento de Zaragoza junto al alcalde, Jorge Azcón, para dar a conocer las bondades de esta tecnología que lo cambiará todo.

La resolución del milisegundo

El 5G implica una mejora de la velocidad, que llega a ser diez veces mayor. Si en el 4G la descarga es de 150 megas por segundo, en este caso se llega a 20 gigas por segundo. También trae consigo un descenso de la latencia, es decir, el tiempo que transcurre entre que se da una orden y esta transcurre, que pasa de los 50 milisegundos del 4G a entre uno y cinco del 5G. «Es la revolución del milisegundo. Emula las cosas que suceden en el tiempo real», ha remarcado Casas, quien ha considerado por ello que esta tecnología va a suponer un cambio de era para las ciudades y las empresas.

Para facilitar la expansión de esta revolucionaría tecnología, Jorge Azcón, ha asegurado que colaborará y facilitará su despliegue a través de la instalación en el mobiliario urbano de los dispositivos que se precisan para dar cobertura a esta nueva red de conexión ultrarápida. «Los ayuntamientos tendrán un papel importante en ese despliegue», aseguró, al tiempo que expresó su disposición a colaborar al máximo con las operadores en este objetivo.

El alcalde se ha felicitado de que la ciudad esté «a la vanguardia» en conectividad y ha confiado en que Zaragoza sea campo de pruebas en el desarrollo del 5G al igual que ha sido el lugar elegido para otros muchos proyectos piloto, como la implantación de los prefijos telefónicos. «Queremos ser una ciudad abierta a la tecnología y la digitalización», ha afirmado. «Se trata de hacer la vida más fácil a los zaragozano a través de algo que está transformado nuestras vidas y que lo va a hacer de una forma más profunda en el futuro».

En Aragón, tienen cobertura de 5G 13 municipios de la provincia de Zaragoza, 11 de Huesca, y 2 de Teruel. A nivel nacional, Telefónica ha invertido 227 millones de euros en los últimos cinco años en la construcción de una red totalmente nueva. La puesta en marcha de esta red fue un compromiso con la sociedad y con la digitalización del país dentro del pacto digital. La compañía lanzó el objetivo, hoy superado, en septiembre de la mano de su presidente, José María Álvarez-Pallete.

Una velocidad diez veces mayor

Telefónica está trabajando con las últimas generaciones de radio que permiten el doble uso 4G y 5G con el objetivo de llevar la nueva tecnología al máximo de población desde el primer momento. Así actualmente la red combina el despliegue 5G NSA (Non Stand Alone) y DSS (Dynamic Spectrum Sharing) para desplegar inmediatamente después la red 5G SA (Stand Alone), cuando la tecnología esté plenamente disponible después de la estandarización.

Por otro lado, se están utilizando las bandas de 3,5 Ghz, la única de 5G ya licenciada a los operadores, y las bandas medias (1800–2100 MHz), donde actualmente está el 4G aprovechando la posibilidad de usar equipo NR (New Radio) que puede funcionar en ambas tecnologías. A lo largo del 2021 previsiblemente se incorporará la banda de 700 Mhz. cuando salga y se resuelva la subasta, que se suspendió el pasado año a causa de la pandemia.

Telefónica apalanca la red móvil 5G en su red de fibra óptica de alta calidad que, en el caso de Zaragoza capital, cuenta con una cobertura del 97% de la población, de modo que el 5G complementa a la fibra para tener la mejor navegación en movilidad. El 4G está disponible para el 99% de la población de la capital aragonesa.